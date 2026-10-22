Resolución judicial

La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados

Tras recibir el expediente devuelto por la Cámara Civil, el juez Raúl Tejerizo no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la camarista Malvina Seguí; sostuvo que la reunión de hoy para tratar el cronograma no modifica por sí misma el padrón de votantes.

La sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo.
La sede de la AMT en el Palacio de Tribunales. FOTO LA GACETA / Analía Jaramillo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El juez Raúl Tejerizo rechazó hoy frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados al desestimar una cautelar de la camarista Seguí por no hallar cambios en el padrón.
  • La decisión se tomó tras la devolución del expediente por la Cámara Civil, luego de que la camarista Malvina Seguí solicitara la medida para impugnar la reunión del cronograma.
  • La resolución permite que el tratamiento del calendario electoral continúe según lo previsto, aunque el fallo "por ahora" deja abierta la posibilidad de futuros reclamos.
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