La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados
Tras recibir el expediente devuelto por la Cámara Civil, el juez Raúl Tejerizo no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la camarista Malvina Seguí; sostuvo que la reunión de hoy para tratar el cronograma no modifica por sí misma el padrón de votantes.
Resumen para apurados
- El juez Raúl Tejerizo rechazó hoy frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados al desestimar una cautelar de la camarista Seguí por no hallar cambios en el padrón.
- La decisión se tomó tras la devolución del expediente por la Cámara Civil, luego de que la camarista Malvina Seguí solicitara la medida para impugnar la reunión del cronograma.
- La resolución permite que el tratamiento del calendario electoral continúe según lo previsto, aunque el fallo "por ahora" deja abierta la posibilidad de futuros reclamos.
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