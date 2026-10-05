Causas Los Sauces y Hotesur: Cristina y Máximo Kirchner están imputados

La Cámara Federal de Casación Penal definirá en los próximos días cómo se desarrollarán los juicios orales de Los Sauces y Hotesur, dos expedientes en los que están acusados Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados. El tribunal convocó a una audiencia para el 15 de octubre, en la que deberá analizar el pedido de la Fiscalía para que ambos procesos vuelvan a tramitar de manera conjunta.
La definición tendrá lugar apenas ocho días antes de la fecha establecida por el Tribunal Oral Federal N°5 para el comienzo del juicio por Los Sauces, previsto para el 23 de octubre. Por eso, la resolución de Casación podría modificar el esquema definido hasta ahora por el tribunal oral y también genera incertidumbre sobre el inicio del debate.
El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto avanzar con los expedientes por separado. El juicio por Los Sauces comenzaría el 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027. La discusión llegó a Casación a partir de un planteo del fiscal federal Diego Velasco, quien se opuso a la decisión de dividir los debates y pidió que ambas causas sean juzgadas en conjunto.