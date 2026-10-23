Seguí el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces

La expresidenta y el diputado nacional participan de manera remota, mientras que los abogados defensores y el contador Víctor Manzanares, arrepentido en la investigación, se encuentran en la sala de audiencias. El presidente del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), José Michilini, dio por iniciado el proceso, que también integran los jueces Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni. Santiago Schiopetto se desempeña como cuarto juez suplente y el fiscal Diego Velasco está a cargo de la acusación.