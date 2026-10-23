El recital de BTS terminó con varios detenidos: cayó un prófugo acusado de un crimen

Un prófugo detenido en la previa del show de BTS

Ante una serie de disturbios y perturbaciones en el barrio platense de Ringuelet, vecinos de la zona denunciaron a un grupo de hombres. Según declararon en el aviso que dieron a la Policía, pedían dinero a quienes intentaban estacionar sus autos o a quienes caminaban por la zona. En la inspección, los efectivos descubrieron que uno de ellos tenía pedido de captura desde 2018.