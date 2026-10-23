El recital de BTS terminó con varios detenidos: cayó un prófugo acusado de un crimen

Resumen para apurados
- La Policía detuvo en La Plata a diez personas, entre ellas un prófugo por homicidio desde 2018, durante los controles de seguridad por el recital de BTS el pasado miércoles.
- Las detenciones ocurrieron tras denuncias vecinales por cobro irregular de estacionamiento. Al identificar al grupo, se constató el pedido de captura activo del sospechoso.
- Los controles policiales continuarán durante los siguientes shows de BTS en el Estadio Único para evitar disturbios y garantizar la seguridad en los accesos.
La fiebre del pop coreano llegó a niveles impensados en Argentina. Con la llegada del septeto BTS al país, el fanatismo estalló y la ciudad de La Plata montó un operativo de seguridad para contener y mantener el orden. Como parte de los procedimientos de cuidado, un hombre fugado de la justicia y acusado de homicidio terminó detenido.
Serán tres las noches estelares en que la banda coreana se encuentre con sus fanáticas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El primer show fue el pasado miércoles 21 y terminó con una serie de arrestos, entre ellos, el impensado apresamiento de un hombre prófugo. Los próximos shows serán este viernes 23 y mañana, sábado 24, a las 20 en el mismo lugar.
Un prófugo detenido en la previa del show de BTS
Ante una serie de disturbios y perturbaciones en el barrio platense de Ringuelet, vecinos de la zona denunciaron a un grupo de hombres. Según declararon en el aviso que dieron a la Policía, pedían dinero a quienes intentaban estacionar sus autos o a quienes caminaban por la zona. En la inspección, los efectivos descubrieron que uno de ellos tenía pedido de captura desde 2018.
Según informó el diario El Día, el hombre detenido fue identificado como Adrián Leonel T. Estaba siendo investigado por un homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas y el uso de arma de fuego. La orden de captura había sido emitida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 hace ocho años, el 5 de abril de 2018.
Nueve detenidos más antes del show de BTS
El mismo día quedó detenido Daniel Ángel L., un hombre de 38 años, que tenía pedido de comparendo compulsivo, es decir, la orden de presentarse ante un juez o un fiscal. El acusado estaría vinculado a una causa de lesiones leves calificadas. Fue liberado rápidamente tras la detención.
En la intersección de las calles 17 y 32 de La Plata, la misma esquina en la que fue encontrado el acusado de homicidio, se detuvo a tres hombres más acusados de provocar incidentes. Sin embargo, la Policía no logró localizar a las personas que habían declarado haber sido víctimas de un delito y los demorados fueron liberados.
Un segundo procedimiento realizado en el cruce de 32 y 38 identificó a otro grupo que interrumpía la libre circulación y ocasionaba alboroto pidiendo dinero a los conductores. Cinco hombres quedaron detenidos en este punto. La fiscalía nuevamente no pudo determinar quiénes fueron afectados por este grupo, por lo que se procedió a su liberación.