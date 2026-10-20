“The Last Dance”: Demodée despedirá una etapa con un show especial en el Teatro San Martín

Resumen para apurados
- El cuarteto vocal Demodée presentará el show "The Last Dance" el 24 de octubre en el Teatro San Martín de Tucumán para despedir a una integrante que emigra a Italia.
- El espectáculo incluirá clásicos de ABBA y Grease, una puesta con coristas y coreografías, y marcará el debut de la primera canción de autoría propia del grupo independiente.
- El concierto sella el fin de la formación actual de Demodée y deja en suspenso el futuro del cuarteto tucumano, que prioriza coronar este ciclo con su público local.
Demodée, el cuarteto vocal femenino tucumano, llega al Teatro San Martín con una noche que tendrá algo de recital, algo de estreno y bastante de despedida. El grupo presentará este sábado 24 de octubre “The Last Dance”, el último show con su formación actual antes de que una de sus integrantes se mude a Italia.
El grupo está integrado por Valentina López Salas, María José Herrera, Sofía Ruiz Alves y Andrea "Andy" Toledo Plaate. Su propuesta combina arreglos vocales propios con movimiento, interpretación y una puesta escénica que toma canciones conocidas y las lleva a una versión propia.
Una despedida, pero no necesariamente un final
El nombre del espectáculo no es casual. Para las integrantes, “The Last Dance” representa el cierre de una etapa y la última vez que compartirán escenario con esta formación.
“Lo que despedimos es esta formación y una etapa muy importante de nuestra historia”, explicaron. Por ahora, prefieren no hablar de qué pasará después con Demodée y concentrarse en esta presentación.
La salida de Andy también tendrá un momento especial durante el show. El grupo adelantó que habrá una canción dedicada a ella y a la historia que compartieron, aunque decidieron reservar los detalles para esa noche.
Cuándo es y cuánto cuestan las entradas
“The Last Dance” será el sábado 24 de octubre, a las 21, en el Teatro San Martín, ubicado en avenida Sarmiento 601.
Las entradas se venden online a través de Entradanet y los precios varían según la ubicación. Galería cuesta $20.000; tertulia y palco alto, $22.000; palco balcón, $27.000; y platea y palco bajo, $32.000.
De ABBA y Grease a una canción propia
El repertorio recorrerá distintos estilos y épocas. Habrá soul, clásicos de ABBA, canciones de Grease, música disco y temas de Luis Miguel y Cristian Castro, entre otros artistas.
Pero esta vez habrá una novedad: Demodée presentará en vivo su primera canción propia.
Hasta ahora, el cuarteto había trabajado principalmente sobre canciones de otros artistas, adaptándolas a sus arreglos vocales. En “The Last Dance” sumarán por primera vez una composición propia, pero el nombre todavía lo mantienen en secreto.
Un show independiente detrás del escenario
La presentación contará con músicos, coristas, coreografías y visuales, pero detrás del espectáculo también hay un trabajo que excede lo musical.
Como artistas independientes, las integrantes explicaron que además de ensayar deben coordinar vestuario, músicos, comunicación, presupuesto y venta de entradas. “Detrás de lo que se ve en el escenario hay muchas horas de trabajo y muchas personas acompañándonos”, señalaron.