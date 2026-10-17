Teatro: Boy Olmi presenta “un experimento sorprendente”

- Desde el lugar en que estamos todos en contacto, porque somos seres humanos, una especie que está en un momento muy crítico y que está en contacto con otras especies, que son los animales y las plantas, con las que tenemos que restablecer un equilibrio. Es un espectáculo que solo puede hacerse con el público, el que forma parte de un diálogo porque lo hago hablando, mirando y comunicándome con la gente, rompiendo la cuarta pared. Estamos todos en una gran reunión, en una ceremonia que empezó imaginándose como una conferencia y hoy es un espectáculo sorprendente, que no se parece a nada de lo que hice en toda mi vida. Por eso estoy tan contento de llevarlo a Tucumán.