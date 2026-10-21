Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán
Mientras "Abogacía Federal" lideró los comicios en la provincia con el 35,45% de los votos, a nivel nacional triunfó "Unidad en Defensa de la Abogacía", que se quedó con dos de las cuatro bancas en juego para un órgano clave de la Justicia.
Resumen para apurados
- La lista de Fernando Levene ganó en Tucumán los comicios de abogados para el Consejo de la Magistratura con el 35,45% de votos, a contramano del país.
- A nivel nacional triunfó "Unidad en Defensa de la Abogacía", espacio que obtuvo dos de las cuatro bancas en juego para este órgano clave de la Justicia.
- La nueva conformación definirá el equilibrio de poder en las futuras decisiones sobre designación y eventual remoción de magistrados federales.
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