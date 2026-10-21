Elecciones

Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán

Mientras "Abogacía Federal" lideró los comicios en la provincia con el 35,45% de los votos, a nivel nacional triunfó "Unidad en Defensa de la Abogacía", que se quedó con dos de las cuatro bancas en juego para un órgano clave de la Justicia.

Claudia Sarmiento, Ricardo Gil Lavedra y Alberto Biglieri celebran el triunfo de la Lista 3 en las elecciones para el Consejo de la Magistratura
Claudia Sarmiento, Ricardo Gil Lavedra y Alberto Biglieri celebran el triunfo de la Lista 3 en las elecciones para el Consejo de la Magistratura
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • La lista de Fernando Levene ganó en Tucumán los comicios de abogados para el Consejo de la Magistratura con el 35,45% de votos, a contramano del país.
  • A nivel nacional triunfó "Unidad en Defensa de la Abogacía", espacio que obtuvo dos de las cuatro bancas en juego para este órgano clave de la Justicia.
  • La nueva conformación definirá el equilibrio de poder en las futuras decisiones sobre designación y eventual remoción de magistrados federales.
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