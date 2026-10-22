Videos: BTS enloqueció al público argentino con camisetas de la Selección y frases en español

Uno de los momentos más celebrados llegó durante la interpretación de “Come Over”, cuando cinco integrantes aparecieron con la camiseta argentina y el número 10. A ese guiño se sumaron los looks de Jimin y Jin, inspirados en los colores de la bandera nacional. En un estadio colmado de seguidores, los detalles convirtieron el show en una experiencia con sello propio para el ARMY argentino.