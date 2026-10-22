Videos: BTS enloqueció al público argentino con camisetas de la Selección y frases en español
BTS sorprendió al ARMY argentino con camisetas de la Selección, looks inspirados en la bandera nacional y frases en español durante su primer show en el país como grupo completo. Los detalles que le dieron un sello albiceleste a una noche histórica.
Resumen para apurados
- BTS debutó en Buenos Aires con su formación completa, cautivando al público con camisetas de la Selección y guiños locales en el inicio de su esperada serie de conciertos.
- Tras cumplir el servicio militar y proyectos solistas, la banda desplegó un show con coreografías, expresiones rioplatenses y atuendos con los colores celeste y blanco.
- La histórica visita consolida el vínculo del grupo surcoreano con el público local y marca el inicio de una nueva etapa artística, con dos fechas más programadas en la ciudad.
BTS encontró una manera especial de acercarse al público argentino en su primera presentación en el país como grupo completo. Además de desplegar su combinación de K-Pop, hip hop y coreografías de precisión, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook incorporaron gestos que conectaron el espectáculo con la identidad local: hablaron en español, usaron expresiones rioplatenses y sorprendieron con camisetas de la Selección argentina.
Uno de los momentos más celebrados llegó durante la interpretación de “Come Over”, cuando cinco integrantes aparecieron con la camiseta argentina y el número 10. A ese guiño se sumaron los looks de Jimin y Jin, inspirados en los colores de la bandera nacional. En un estadio colmado de seguidores, los detalles convirtieron el show en una experiencia con sello propio para el ARMY argentino.
Las camisetas de la Selección argentina, el guiño más celebrado de BTS
La aparición de cinco integrantes de BTS con la camiseta de la Selección argentina, identificada con el número 10, fue uno de los momentos destacados de la noche. El gesto despertó una reacción inmediata entre los fanáticos, que levantaron sus celulares para registrar la escena y acompañaron el momento con gritos.
La elección de esa camiseta sumó un símbolo reconocible para el público local a una puesta en escena que hasta entonces había combinado la estética del hip hop con el despliegue visual característico del K-Pop.
Jimin y Jin también aportaron un detalle relacionado con la identidad nacional: sus vestuarios estuvieron inspirados en los colores celeste y blanco. Así, los siete integrantes incorporaron referencias argentinas a una presentación que tenía un significado especial por tratarse de su primer encuentro con el público del país como formación completa.
Jungkook y V hablaron en español frente al ARMY argentino
El vínculo con los seguidores también se construyó a través de las palabras. Durante una de las primeras pausas del espectáculo, Jungkook se dirigió al público en español y expresó: “Es nuestra primera vez en Buenos Aires, así que hagamos que esta noche sea especial”.
La frase provocó una ovación y reforzó la expectativa que rodeaba el debut grupal de BTS en Argentina. Para los fanáticos, escuchar a los integrantes hablar en su idioma fue otra forma de sentir la cercanía de una banda que habían acompañado durante años.
V también recurrió al español para anticipar lo que podía ocurrir en las siguientes presentaciones. “Si esta es la primera noche no me imagino lo que serían las siguientes noches, ¿están listos para una noche loca?”, preguntó.
La respuesta del estadio llegó en forma de gritos y luces, en una muestra de la intensidad con la que el ARMY recibió cada intervención de los músicos.
J-Hope sorprendió con una expresión bien argentina
Otro de los momentos que conectaron el show con la cultura local llegó cuando J-Hope utilizó una expresión habitual del español rioplatense para dirigirse a los seguidores. “Che, Buenos Aires, siento que hoy la vamos a montar, esta noche confío en ustedes”, dijo el cantante, entre las reacciones del público.
El uso del “che” le dio un tono cercano al mensaje y se convirtió en uno de esos detalles que los fanáticos celebran porque muestran un esfuerzo por conectar con las particularidades del lugar. No se trató solamente de traducir unas palabras, sino de incorporar una expresión reconocible para quienes estaban frente al escenario.
Un show esperado durante más de una década
La presentación tuvo un valor especial porque reunió por primera vez en Argentina a los siete integrantes de BTS. Jin ya había visitado el país en 2022, cuando participó junto a Coldplay en el estadio de River Plate, pero esta vez el encuentro fue con la formación completa.
El regreso grupal llegó después de los proyectos individuales de los integrantes y del cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Para el ARMY, la reunión representó el comienzo de una nueva etapa y la oportunidad de ver en vivo a los siete artistas juntos.
La puesta en escena acompañó esa expectativa con bailarines vestidos de negro y rojo, coreografías coordinadas, canciones con una marcada impronta rapera y melodías que atravesaron el estadio. Las pantallas, distribuidas alrededor del escenario como un cuadrilátero, permitieron seguir los movimientos de los integrantes desde distintos sectores.
Con las camisetas de la Selección, los mensajes en español y la expresión rioplatense de J-Hope, BTS sumó una dimensión local a un espectáculo internacional. Para quienes asistieron a la primera fecha, esos guiños quedaron entre las postales más significativas de una noche que todavía tenía dos presentaciones por delante, previstas para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.