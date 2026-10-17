Música en vivo, en Tucumán: la marimba suena con especialistas del exterior

- No concuerdo del todo con la dicotomía entre académico y urbano; me interesa más la distinción entre local/histórico y globalizado. La marimba tiene varias historias, dependiendo del contexto geográfico, cultural e histórico; inspirada en los balafones africanos, desarrolló una historia independiente junto a las culturas y músicas locales. Tuvo una inserción paralela en Estados Unidos y en Japón, y la marimba de 12 notas de la cultura clásica occidental, permitió abrir el abanico de repertorio. Su inserción tiene apenas 86 años, por lo que es muy escaso el repertorio de orquesta que requiera del instrumento. Pero prevalece cada vez más en el repertorio contemporáneo.