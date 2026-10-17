Música en vivo, en Tucumán: la marimba suena con especialistas del exterior

La sexta edición del festival de marimba en la provincia, MarimbaTuc, reunirá hoy a artistas locales, de Salta y de México en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), a partir de las 20. “El instrumento es un símbolo de Latinoamérica, tiene aportes originarios, africanos y europeos”, defiende Pablo Narvaja, responsable del encuentro.
La noche comenzará con los alumnos del Conservatorio Provincial de Música, y a las 20.30 se presentará el dúo de Adolfo Palomino y Matías Rojas. Media hora más tarde será el turno del salteño Mateo Seghezzo, formado en Estados Unidos y referente de la utilización académica de la marimba. A las 22 subirá Gregorio Quirós, argentino radicado en Mexico, quien presentará su tercer álbum “Huaynos floridos”. El cierre será con Marimbanda Tucumán, el ensamble local integrado por Florencia Lencina, Jorge Luna, Nicolás Peralta, Matías Rojas, Mara Torres, Sergio Álvarez y Narvaja. Los visitantes dictaron capacitaciones especiales.
En diálogo con LA GACETA, Seghezzo confesó que la marimba lo fascinó “desde el primer momento que la toqué, de casualidad, en la audición para la carrera de percusión de la Universidad Sam Houston; tenía la original intención de especializarme en batería de jazz, pero ahora me permito interpretar música barroca y clásica, que hasta ese momento era una pasión puramente auditiva”.
- ¿Qué diferencia el tratamiento académico de la marimba del abordaje popular?
- No concuerdo del todo con la dicotomía entre académico y urbano; me interesa más la distinción entre local/histórico y globalizado. La marimba tiene varias historias, dependiendo del contexto geográfico, cultural e histórico; inspirada en los balafones africanos, desarrolló una historia independiente junto a las culturas y músicas locales. Tuvo una inserción paralela en Estados Unidos y en Japón, y la marimba de 12 notas de la cultura clásica occidental, permitió abrir el abanico de repertorio. Su inserción tiene apenas 86 años, por lo que es muy escaso el repertorio de orquesta que requiera del instrumento. Pero prevalece cada vez más en el repertorio contemporáneo.
- ¿Cómo fue tu traspaso de Salta a EEUU y por qué lo diste?
- Fue gracias a una beca que obtuve para estudiar percusión en la Universidad Sam Houston. Luego de terminar mi licenciatura focalizada en marimba, entré a estudiar una Maestría en música barroca y teclados antiguos con Mario Aschauer, con la intención de profundizar el nuevo abordaje del repertorio barroco desde la marimba. En mayo de 2027 voy a grabar mi primer disco solista en Houston, para explorar la conexión con la obra de Juan Sebastian Bach.
- ¿En qué momento está el desarrollo del instrumento?
- Tiene un creciente peso en el mundo de la percusión. Se considera como un instrumento cada vez más importante, ya que permite a los músicos (sobre todo cuando se toca con cuatro mazos) un desarrollo melódico/armónico poco visto. Compositoras como la renombrada Keiko Abe, de Japón, expandieron las fronteras de lo posible con el instrumento, mostrando sus capacidades virtuosas y dinámicas.
Mixturas
Quirós está radicado en Veracruz, y trabaja en el diálogo entre músicas tradicionales y canciones propias. El disco que presentará hoy contiene seis composiciones propias y tres huaynos tradicionales, incluyendo “El cóndor pasa”, un clásico del repertorio andino.
“La principal innovación tiene que ver con la incorporación de la marimba de Palma de Chonta, que es mi instrumento solista desde hace muchos años, y de la música jarocha de cuerdas que tiene ya más de 300 o 400 años de historia en la región donde vivo hace ya siete años, que trabajo mixturada con sampleos y algunas bases electrónicas”, explica.
- ¿Cómo se desarrolla tu carrera en México?
- Llegué después de muchos viajes por distintos países de Latinoamérica, investigando músicas tradicionales, visitando pueblos de tradición ceramista y de artesanías, viendo carnavales y fiestas patronales.
- ¿La marimba tiene todavía espacio para su crecimiento en la Argentina?
- Tiene mucho espacio para crecer. En el caso de las marimbas contemporáneas, de música académica, se viene desarrollando hace muchos años, y los conservatorios en todo el territorio argentino le han ido dando ese terreno. También hay mucho por crecer en la música popular. Hay ejemplos de grupos del noroeste argentino que están tocando temas tradicionales de las regiones con marimba, e incluso en el tango. Hay varios ejemplos de marimbistas vibrafonistas que tocan en orquestas tradicionalistas; Ástor Piazzolla fue el primero que metió el vibráfono.
- ¿Qué te interesa y atrajo del instrumento?
- Cuando terminé mi carrera de intérprete de música popular folclórica argentina, tenía formación con una guitarra y había estudiado piano de forma complementaria para formarme en armonía. Ya era percusionista y cuando estaba profundizando en músicas tradicionales afrocolombianas, me puse frente a la marimba y fue muy esclarecedor encontrarlo. Condensaba todas mis necesidades: poder improvisar melódicamente, seguir sosteniendo patrones y hacer música muy rítmica.