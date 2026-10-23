Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Tucumán vivió un jueves agobiante, con registros que sobrepasaron los 30 grados y un nivel de humedad que alcanzó el 90%, generando una fuerte sensación de bochorno. Sin embargo, el clima experimentará un giro drástico en las próximas horas.
Este viernes arrancó con una temperatura de 20 grados, acompañada por vientos del sector sur a 20 kilómetros por hora y una humedad del 88%, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la tarde, se prevé que la máxima no logre superar los 24 grados. A este descenso se le sumarán lluvias y tormentas aisladas, fenómenos que contribuirán a refrescar aún más el ambiente.
El fin de semana
La tendencia hacia un clima más otoñal se afianzará el sábado, cuando el termómetro oscile entre los 17 y los 22 grados. El domingo mantendría esa misma línea, con marcas que irían desde los 12 hasta los 20 grados.
Las probabilidades de precipitaciones se sostendrán a lo largo de todo el fin de semana, por lo que se recomienda tomar precauciones y no olvidar el paraguas.