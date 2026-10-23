La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
Casi 50 personas recorren el Ñuñorco Grande para encontrar a Raúl Moyano. Entre paredes de roca, pendientes y caminos difíciles, el esfuerzo humano choca con una ausencia que desconcierta a los rescatistas.
Resumen para apurados
- Casi 50 rescatistas buscan intensamente a Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco Grande, Tucumán, tras su desaparición en una zona montañosa de difícil acceso.
- El operativo implica más de siete horas de ascenso entre pendientes y paredes de roca, en un terreno complejo donde los equipos aún no hallaron rastros del hombre.
- La falta de indicios desconcierta a los rescatistas, mientras las brigadas evalúan ampliar el área de rastrillaje y sumar recursos ante las difíciles condiciones.
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