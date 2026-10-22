Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
El circuito contará con seis carriles, será de polvo de ladrillo y buscará ofrecer un espacio más seguro para entrenar. La obra se sumará al proyecto de transformación de un predio de 8,5 hectáreas, que incluirá espacios recreativos, canchas, un gimnasio al aire libre y un anfiteatro. El municipio también proyecta una escuela de atletismo para chicos.
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