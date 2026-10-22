Hacen hasta escarapelas de BTS: qué son los freebies y por qué se regalan en los recitales
Stickers, pulseras y hasta DNI argentinos con los rostros de los siete integrantes. Para los shows del 21, 23 y 24 de octubre en La Plata, miles de Armys preparan pequeños obsequios que combinan su pasión por BTS con guiños a la cultura argentina.
Resumen para apurados
- Fans de BTS preparan obsequios caseros para regalar durante los shows de octubre en La Plata, con el objetivo de compartir su pasión comunitaria por el grupo surcoreano.
- La práctica, típica del K-pop, consiste en crear stickers, pulseras y falsos DNI con guiños locales como el fútbol para intercambiar sin costo en las filas del estadio.
- Esta costumbre fortalece los lazos del fandom en eventos multitudinarios y redefine la experiencia de los recitales al promover la socialización más allá de la música.
En la previa de los shows de BTS en La Plata, Army —como se conoce al fandom de la banda surcoreana— prepara pequeños obsequios para compartir con otros seguidores. La costumbre se conoce como freebies y forma parte de la cultura del K-pop.
Los conciertos están previstos para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Mientras crece la expectativa, los fans combinan referencias a la banda con símbolos de la cultura argentina.
¿Qué son los freebies?
La palabra freebie significa regalo gratuito en inglés. En los fandoms musicales, identifica los objetos que los seguidores elaboran para repartir entre personas que comparten su pasión por un artista.
Pueden ser stickers, llaveros, pulseras, tarjetas coleccionables, ilustraciones o golosinas con envoltorios personalizados. Algunos diseños homenajean a integrantes o canciones; otros incorporan símbolos asociados a la comunidad, como el color violeta de BTS y ARMY.
A diferencia del merchandising oficial, estos obsequios suelen ser iniciativas independientes y se distribuyen sin cobrar. También pueden intercambiarse, aunque no es obligatorio dar algo a cambio.
Escarapelas y DNI argentinos: los guiños de las ARMY
Entre las creaciones para recibir a BTS aparecen referencias a Lionel Messi, Boca, River, el fernet y distintos memes argentinos. También circulan escarapelas inspiradas en la banda y documentos de identidad con los rostros de sus siete integrantes.
Además de llevarse un recuerdo, quienes participan pueden conocer a otros seguidores durante las filas y los encuentros alrededor del estadio. Un intercambio sencillo puede dar pie a una conversación sobre canciones favoritas o anécdotas del fandom.
Así, los freebies suman una forma de compartir la emoción por BTS antes de que empiece el recital y de llevarse a casa algo más que el recuerdo del show.