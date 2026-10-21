¿Jimin de BTS tiene tonada tucumana? El video viral que enloqueció a las fans argentinas

Las respuestas a la publicación original se llenaron de humor, picardía y referencias a la cultura popular de la provincia. Además, la autora del tuit, @camilamacs, sumó su propia teoría sobre el origen del artista al señalar: "eso solo significa que Busan en Corea es como Tucumán en Argentina". La disparatada hipótesis celebró la coincidencia entre la ciudad natal de Park "Jimin" y el Jardín de la República.