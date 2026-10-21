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¿Jimin de BTS tiene tonada tucumana? El video viral que enloqueció a las fans argentinas

Un cruce insólito como divertido volvió a colocar a Tucumán en el centro de las tendencias digitales. En pleno concierto del Arirang Tour en Chile, Park "Jimin", integrante de la popular agrupación surcoreana BTS, protagonizó un intercambio verbal en español con el público. La particular cadencia de sus palabras provocó que usuarias y seguidoras en las plataformas X y TikTok aseguraran, entre risas, que la estrella del K-pop habló con una marcada tonada tucumana.

Jimin de BTS habló en español durante el Arirang Tour
Jimin de BTS habló en español durante el Arirang Tour
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jimin de BTS se viralizó en redes tras hablar en español en un show en Chile, luego de que fans argentinas afirmaran que pronunció una frase con una marcada tonada tucumana.
  • Durante el show, el artista preguntó en español qué tema cantar. Su particular cadencia motivó memes y comparaciones con audios típicos del dialecto tucumano en redes sociales.
  • El episodio expone cómo el público local apropia momentos de artistas globales con humor regional, consolidando el impacto del fenómeno K-pop en las redes sociales de Argentina.
Resumen generado con IA

Durante una pausa del multitudinario show en territorio chileno, el artista buscó interactuar con la marea de fans consultando qué tema musical deseaban escuchar a continuación. En un ida y vuelta espontáneo, Park "Jimin" preguntó al micrófono: "Army, ¿qué quieren cantar?". La multitud respondió eufórica: "¡Spine Breaker!". Sin embargo, el cantante volvió a insistir con el mismo énfasis por no entender el grito del público: "¿Qué quieren cantar?". Tras recibir nuevamente por respuesta "¡Spine Breaker!", el músico sugirió sonriendo: "¿Just One Day?".

Ese breve fragmento en video fue suficiente para desencadenar un revuelo inmediato en las redes sociales. En plataformas como TikTok y X, el recorte comenzó a difundirse masivamente entre la comunidad "ARMY", donde destacaron la simpatía del cantante y recordaron momentos memorables de las giras del grupo como la clásica versión de "Lachimolala".

¿Un acento con tonada tucumana?: las mejores reacciones del fandom

El fenómeno tomó un cariz puramente local cuando la usuaria de X identificada como @camilamacs compartió el video con una categórica afirmación: "no puede ser Jimin hablando en español es TUCUMANO". La comparación resonó de inmediato entre cientos de usuarios, quienes encontraron semejanzas innegables entre la entonación del ídolo surcoreano y la cadencia característica del habla tucumana.

Las respuestas a la publicación original se llenaron de humor, picardía y referencias a la cultura popular de la provincia. Además, la autora del tuit, @camilamacs, sumó su propia teoría sobre el origen del artista al señalar: "eso solo significa que Busan en Corea es como Tucumán en Argentina". La disparatada hipótesis celebró la coincidencia entre la ciudad natal de Park "Jimin" y el Jardín de la República.

Otras seguidoras sumaron comparaciones con célebres audios virales del dialecto tucumano. La usuaria luv (@lucildoza) comentó divertida: "jksjsjaja amiga re parece la de QUE VA SORTIA EL CHANCHOOOO", relacionando la voz del artista con frases icónicas del folclore digital de la provincia. En esa misma línea festiva, Samantha (@Giladasbynerea) acopló otro clásico de las redes norteñas al exclamar: "ANDA A LAVA LOS PLATOS MAIRAAAA", reafirmando el tono cómico de la conversación.

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