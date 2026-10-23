Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, arremetió contra el diputado nacional Pablo Yedlin luego de la maratónica sesión en Diputados. “A esta altura de las circunstancias, el verdadero cómplice de Javier Milei en Tucumán es Pablo Yedlin, que en lugar de defender a los tucumanos en el Congreso usa su banca para hacerle el juego a una interna provincial que espero que tenga el coraje de dirimir el próximo 9 de mayo”, disparó. Viola consideró que “la banca de diputado nacional no es un comité para dirimir internas ni una tribuna para atacar a compañeros”. Resaltó también que Osvaldo Jaldo está entre los gobernadores con mejor imagen del país. “Yedlin dejó comportarse como representante de los tucumanos para convertirse en el caniche faldero de intereses ajenos: mucho ladrido contra Jaldo y ninguna defensa concreta de Tucumán”, arremetió.