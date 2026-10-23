Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, arremetió contra el diputado nacional Pablo Yedlin luego de la maratónica sesión en Diputados. “A esta altura de las circunstancias, el verdadero cómplice de Javier Milei en Tucumán es Pablo Yedlin, que en lugar de defender a los tucumanos en el Congreso usa su banca para hacerle el juego a una interna provincial que espero que tenga el coraje de dirimir el próximo 9 de mayo”, disparó. Viola consideró que “la banca de diputado nacional no es un comité para dirimir internas ni una tribuna para atacar a compañeros”. Resaltó también que Osvaldo Jaldo está entre los gobernadores con mejor imagen del país. “Yedlin dejó comportarse como representante de los tucumanos para convertirse en el caniche faldero de intereses ajenos: mucho ladrido contra Jaldo y ninguna defensa concreta de Tucumán”, arremetió.
“La UCR sigue en letargo”.- El dirigente radical José Luis Avignone se manifestó en desacuerdo con la impronta que está teniendo la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán, partido que fue recientemente regularizado con la designación de José “Lucho” Argañaraz como presidente. “Como afiliado e integrante de la lista de unidad de la UCR me llama la atención que el partido siga en un letargo como si la intervención continuara hasta el día de hoy. Ni la Junta de Gobierno se reunió. Tampoco se convocó a la Convención para elegir a sus autoridades”, planteó el ex concejal. En ese sentido, sugirió la necesidad de tener una pronta reacción del partido. “Me preocupa la situación. Mientras otros se arman, aquí seguimos en ‘veremos’ para luchar contra las tres variantes partidarias de Milei”, chicaneó.
Nunca se reglamentó la ley de montañismo.- El legislador Walter Berarducci cargó contra el PE por no haber reglamentado la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional 27.665 de montañismo en 2023 (9.720), en el marco de la búsqueda de Raúl Moyano. “La ley no es una declaración de buenas intenciones. Obliga a la Provincia a llevar un registro de organizaciones de montañistas y a fomentar cursos de práctica segura. Además, su artículo 5 manda que Defensa Civil colabore con los cuerpos voluntarios de rescate de montaña y que estos actúen coordinados con el cuerpo especializado de la Policía. Nada de eso puede funcionar sin reglamentación. No es un olvido, es una decisión”, dijo.