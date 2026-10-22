Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Resumen para apurados
- La Justicia rechazó el sobreseimiento de Máximo Carreras, único imputado por la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle, impidiendo el cierre de la causa penal.
- El caso investiga el ataque violento contra Ledezma en dicha localidad tucumana, manteniendo a Carreras como el principal señalado en el expediente judicial en curso.
- Al denegarse el sobreseimiento, la causa continuará abierta y Carreras seguirá procesado, avanzando hacia las próximas instancias del proceso penal en Tucumán.
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