Los recitales de BTS en La Plata, en vilo por una amenaza de protesta sindical
Un sindicato declaró el estado de alerta y movilización por una disputa sobre el convenio colectivo del personal de control de admisión y permanencia. El Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una audiencia urgente para este miércoles 21 de octubre, mientras el gremio reclama la intervención de Seguridad.
Resumen para apurados
- SUTCAPRA declaró alerta y evalúa protestas durante los shows de BTS este 21, 23 y 24 de octubre en La Plata, debido a una disputa sobre el convenio laboral aplicable al personal.
- Las empresas contratadas buscan aplicar el convenio de seguridad privada y no el de admisión y permanencia. Ante esto, el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia urgente.
- La resolución de la audiencia ministerial definirá si los recitales se desarrollan con normalidad o si el gremio concretará movilizaciones y asambleas en los accesos al estadio.
Los recitales de BTS en La Plata quedaron atravesados por un conflicto laboral que podría derivar en asambleas y movilizaciones durante los shows previstos para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona. El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) cuestiona que las empresas contratadas para prestar servicios durante los espectáculos pretendan aplicar el convenio colectivo de seguridad privada en lugar del acuerdo específico de su actividad.
La organización sindical declaró el estado de alerta y movilización y advirtió que podría realizar medidas gremiales durante las jornadas de los conciertos si no se resuelve la controversia. En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia urgente para intentar acercar posiciones entre las partes.
Qué reclaman los trabajadores que prestarán servicios en los recitales de BTS
La productora DF Entertainment SA contrató a GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech) para realizar tareas de control de admisión y permanencia durante los recitales de la banda surcoreana.
Según denunció SUTCAPRA, las empresas buscan encuadrar al personal bajo el convenio colectivo de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), en lugar del acuerdo correspondiente a los trabajadores de control de admisión y permanencia.
El sindicato sostiene que esa decisión podría afectar las condiciones laborales y salariales de quienes estarán a cargo de las tareas durante los espectáculos. Para respaldar su reclamo, invoca la Ley Nacional 26.370, la Ley Provincial 13.964 y el convenio colectivo de trabajo 717/15, junto con sus acuerdos vigentes.
La organización, creada en 2004 para representar a los trabajadores de esta actividad, sostiene que el control de admisión y permanencia tiene un marco normativo propio y debe diferenciarse de los servicios de seguridad privada.
La audiencia urgente que puede destrabar el conflicto
Ante la falta de un acuerdo, SUTCAPRA presentó una solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para que se convocara a las empresas a una audiencia de conciliación.
La presentación, firmada por el secretario general del gremio, Leandro Nazarre, apunta a establecer qué trabajadores están comprendidos en el convenio que reclama el sindicato y cuáles son las obligaciones laborales que deben cumplir las compañías contratadas.
Entre los puntos planteados figuran la identificación de todo el personal afectado, su distribución por empresa, las categorías laborales, las jornadas de trabajo, las remuneraciones y los adicionales correspondientes.
El gremio también pidió información sobre las fechas y los medios de pago, las nóminas de trabajadores, las constancias de registración laboral, la cobertura de riesgos del trabajo (ART), las habilitaciones exigibles y los comprobantes de pago.
La Dirección Provincial de la Negociación Colectiva notificó una audiencia de carácter urgente para este miércoles 21 de octubre a las 10, mediante videoconferencia. La convocatoria incluye a SUTCAPRA y a las tres empresas involucradas.
Por qué el Ministerio de Seguridad bonaerense puede ser clave
Además de la instancia abierta en el área laboral, SUTCAPRA reclama la intervención del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conducido por Javier Alonso.
Según la posición del sindicato, la cartera provincial debería intervenir ante las empresas contratadas para que se aplique el convenio colectivo correspondiente a las tareas de control de admisión y permanencia.
Para la organización, la controversia no se limita a una disputa de representación gremial. También involucra las condiciones de contratación, la registración del personal y el pago de los salarios y adicionales que correspondan.
La audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo abre una instancia institucional para intentar resolver el conflicto antes de que avance el cronograma de los recitales. Sin embargo, el gremio mantiene su reclamo de intervención de Seguridad y no descarta medidas de fuerza si no obtiene una respuesta favorable.
¿Peligran los recitales de BTS en La Plata?
Por el momento, el conflicto sindical no implica un anuncio de suspensión de los recitales de BTS. La advertencia de SUTCAPRA está vinculada con la posibilidad de realizar asambleas y movilizaciones durante los espectáculos si no se resuelve la disputa por el convenio colectivo.
Los shows están previstos para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La audiencia laboral de este miércoles será una instancia importante para conocer si las partes logran acercar posiciones.
El resultado de las negociaciones podría determinar si el reclamo se encauza por la vía institucional o si se concreta el escenario de protestas anunciado por el sindicato. Mientras tanto, la atención está puesta en las empresas contratadas, las autoridades bonaerenses y las condiciones laborales del personal que participará de los operativos.