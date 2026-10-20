Los recitales de BTS en La Plata, en vilo por una amenaza de protesta sindical

Los recitales de BTS en La Plata quedaron atravesados por un conflicto laboral que podría derivar en asambleas y movilizaciones durante los shows previstos para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona. El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) cuestiona que las empresas contratadas para prestar servicios durante los espectáculos pretendan aplicar el convenio colectivo de seguridad privada en lugar del acuerdo específico de su actividad.