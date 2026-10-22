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La Plata quiere el Mundial 2030: el Estadio Único se prepara y espera una definición de la FIFA

Alak aseguró que el escenario será sede, aunque no es oficial. La chance crecería si el torneo se amplía a 64 selecciones.

RECORRIDA. Julio Alak y Fernando Islas Casares, en el campo de juego del Estadio Único.
RECORRIDA. Julio Alak y Fernando Islas Casares, en el campo de juego del Estadio Único.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El intendente Julio Alak afirmó que el Estadio Único de La Plata será sede del Mundial 2030 tras recorrer sus obras para posicionar la ciudad ante la FIFA.
  • Administrado por la AFA, el estadio afronta reformas en césped y tribunas, compitiendo con el Monumental y Arroyito para recibir el partido inaugural argentino.
  • La confirmación dependerá de la FIFA y ganaría fuerza si el torneo se amplía a 64 selecciones, lo que permitiría albergar más partidos y potenciar la región.
Resumen generado con IA

El intendente de La Plata, Julio Alak, se adelantó a cualquier anuncio oficial. En un video difundido por el municipio, recorrió el campo de juego del Estadio Único junto al director del escenario, Fernando Islas Casares, y mostró el avance de las obras: butacas nuevas, palcos en remodelación y un césped recién instalado. En medio de la recorrida, lanzó una frase que sacudió el mapa del fútbol argentino. “Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”, aseguró.

El anuncio, sin embargo, todavía no tiene respaldo oficial. La FIFA, que define las sedes, no confirmó por ahora que el estadio platense vaya a formar parte de la Copa del Mundo que organizarán España, Portugal y Marruecos. Para celebrar los 100 años del torneo, la Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido inaugural cada uno. Uruguay jugará en el Centenario de Montevideo, donde la Selección perdió la primera final de la historia, en 1930, y Paraguay lo hará en Asunción.

Para el encuentro argentino, la candidatura evaluada por la FIFA en 2024 propuso el Monumental de River, con capacidad para más de 84.000 espectadores. La pulseada, de todos modos, sumó protagonistas. Además de La Plata, Rosario Central presentó el 13 de octubre al Gigante de Arroyito con un video en sus redes, en el que mostró la maqueta de las obras previstas y recordó que el estadio albergó seis partidos del Mundial 1978.

La apuesta de la AFA

La ilusión platense tiene un respaldo fuerte. Desde diciembre de 2025, la AFA maneja el estadio por un convenio de cinco años con la provincia de Buenos Aires, que lo convirtió en la casa de las selecciones nacionales y le sumó a su nombre el homenaje a los tricampeones del mundo. Las obras abarcan casi todo el escenario: el campo de juego se bajó 45 centímetros para ganar capacidad, se colocó un césped nuevo, se cambiaron butacas y se trabaja en 150 palcos más, en los vestuarios, en la iluminación LED y en la reparación del techo.

Claudio “Chiqui” Tapia también se ilusiona. En junio, el presidente de la AFA habló de las obras en un programa de YouTube y dejó la puerta abierta. “Como Conmebol nos ha dicho, puede ser uno de los estadios sede”, afirmó. El 2 de octubre, recorrió los trabajos junto al gobernador Axel Kicillof. La expectativa, igualmente, depende de una discusión abierta. En octubre de 2025, Tapia había advertido que buscaría que La Plata fuera sede si la Argentina recibía una fase completa del torneo, algo posible solo si la FIFA amplía el Mundial de 48 a 64 selecciones. La Conmebol impulsa esa idea, Gianni Infantino aceptó analizarla y la UEFA la rechaza.

Pergaminos no le faltan. Inaugurado en 2003 y con techo completo desde 2011, el Único tiene capacidad para 53.000 espectadores. Allí se jugó el partido inaugural de la Copa América 2011, en el que la Argentina igualó 1-1 con Bolivia, y la final del Mundial Sub-20 de 2023, que Uruguay le ganó 1-0 a Italia. Antes de cualquier definición mundialista, el 12 de diciembre recibirá la final del Torneo Clausura. En La Plata, el sueño de 2030 ya empezó a jugarse.

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