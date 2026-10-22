La Plata quiere el Mundial 2030: el Estadio Único se prepara y espera una definición de la FIFA

La apuesta de la AFA

La ilusión platense tiene un respaldo fuerte. Desde diciembre de 2025, la AFA maneja el estadio por un convenio de cinco años con la provincia de Buenos Aires, que lo convirtió en la casa de las selecciones nacionales y le sumó a su nombre el homenaje a los tricampeones del mundo. Las obras abarcan casi todo el escenario: el campo de juego se bajó 45 centímetros para ganar capacidad, se colocó un césped nuevo, se cambiaron butacas y se trabaja en 150 palcos más, en los vestuarios, en la iluminación LED y en la reparación del techo.