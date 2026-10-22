Condenaron a los pilotos que transportaban 364 kilos de cocaína en una avioneta que cayó a 50 kilómetros de Tucumán

La avioneta quedó incrustada entre arbustos espinosos, con parte de su estructura cubierta de barro. A pocos metros, un Volkswagen Gol Trend terminó incendiado. Dentro de la aeronave, los gendarmes encontraron bolsas con paquetes de cocaína. El resto de la carga había sido enterrado en un terreno cercano. El accidente, ocurrido el 4 de noviembre de 2025 en una zona rural de Rosario de la Frontera, a 50 kilómetros de Tucumán, permitió descubrir una operación narco que terminó con cinco personas condenadas.