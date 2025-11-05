Secciones
Seguridad

Video: así fue el momento en que la avioneta narco se estrelló en Rosario de la Frontera

El Ministerio Público Fiscal Federal informó que la aeronave siniestrada en el sur de Salta llevaba un cargamento de droga y que ya fueron arrestadas dos personas vinculadas al caso.

Video: así fue el momento en que la avioneta narco se estrelló en Rosario de la Frontera
Hace 1 Hs

Una avioneta narco cayó en una zona rural de Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, y las autoridades confirmaron que transportaba más de 140 kilos de cocaína. El Ministerio Público Fiscal Federal (MPF) informó además que ya hay dos personas detenidas en el marco de la investigación.

En el lugar se desplegó un amplio operativo conjunto encabezado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes supervisaron las tareas de peritaje y búsqueda de pruebas.

Según fuentes judiciales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de la Provincia de Salta y la Gendarmería Nacional Argentina trabajaron de manera coordinada en el rastrillaje de la zona, con el objetivo de determinar si hay más personas involucradas en el tráfico ilícito.

El fiscal Villalba destacó la coordinación entre las fuerzas federales y provinciales, y precisó que tanto la aeronave como un vehículo hallado en el lugar resultaron con daños totales a raíz del impacto y de un incendio que habría sido intencional.

“Se están haciendo rastrillajes en todo el lugar”, señaló el funcionario, quien evitó brindar mayores detalles hasta completar la recolección de evidencias.

El hecho se investiga como un posible traslado aéreo de estupefacientes, una modalidad del narcotráfico que las autoridades federales vienen monitoreando en el sur de Salta, zona utilizada históricamente como corredor de paso entre el norte del país y los centros urbanos del centro argentino.

Temas SaltaGendarmería Nacional ArgentinaRosario de la FronteraPolicía de Seguridad AeroportuariaNarcotráficoFlorencia Altamirano
