SociedadSalud Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran Por primera vez, la ciencia pudo medir la contaminación atmosférica. Datos que se escucharán en el encuentro de Meta, “Tucumán Respira”. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL DE MAYO A OCTUBRE. En los meses de zafra, los niveles de contaminación atmosférica son elevados. Por Federico Türpe Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánOrganización Mundial de la Salud Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La mochila escolar es un peligro si se la usa mal Sin dejar la medicación, la actividad física lidera el ranking de métodos contra la hipertensión arterial La calidad del aire se debate en el foro de META Tucumán El mapa de una ley de salud mental inconclusa: entre el paradigma de derechos y la soledad de las guardias La Unsta tendrá dos días de jornadas sobre desigualdad, tecnología y desafíos sociales actuales Lo más popular El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa “Súper Niño”: ¿romperá todos los récords o ya es el más fuerte? "Súper Niño" en Tucumán: ¿por qué tantos días de lluvia nos cambian el ánimo? Detrás de cada puerta, una historia: 19 años de la Fundación María de los Ángeles Fundación Bases: una usina de pensamiento que busca la participación colaborativa Ranking notas premium “No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco Tensión en Filosofía y Letras: el decano se reúne con la Policía de Tucumán tras las denuncias de alumnos El Municipio analiza multas para Uber y DiDi y defiende el registro digital