Atlético reaccionó ante Central, pero volvió a fallar cuando debía sostener el empate

“El fútbol es un estado de ánimo. No porque lo explique todo, sino porque influye en la táctica, la técnica y la confianza”, sostiene el exfutbolista Jorge Valdano. Pocas frases explican mejor lo que ocurrió en 25 de Mayo y Chile. Rosario Central golpeó dos veces en los primeros seis minutos, Atlético reaccionó para remontar un comienzo complicado y, cuando parecía tener el impulso de su lado, volvió a retroceder. La visita recuperó el protagonismo y se llevó un triunfo por 3-2 que dejó al “Decano” con bronca y cada vez menos margen para pelear por los playoffs.