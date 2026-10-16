Raúl Reynoso, otra vez preso: el juez que debía combatir el narcotráfico y terminó condenado por favorecer a un capo narco

La escena contrastaba con la historia judicial que arrastraba. Reynoso, el magistrado que durante años estuvo al frente del Juzgado Federal de Orán, había sido condenado por hechos de corrupción vinculados con el ejercicio de su función. Su nombre quedó asociado a una trama en la que, según se acreditó en uno de los procesos, se concedieron beneficios judiciales a cambio de dinero y se recurrió a documentación falsa para favorecer a personas investigadas. Entre ellas apareció Delfín Castedo, conocido como el Patrón del Norte, uno de los nombres más resonantes de las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos en la frontera salteña.