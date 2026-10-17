Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Rosario Central: los puntajes de los jugadores

Atlético Tucumán dejó escapar una oportunidad de sumar en casa y terminó sufriendo una dolorosa derrota ante Rosario Central. Después de un comienzo para el olvido, en el que recibió dos goles en apenas seis minutos, el “Decano” reaccionó y consiguió igualar el marcador antes del descanso. Sin embargo, en el complemento perdió protagonismo, retrocedió demasiado y terminó pagando caro sus errores. Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo, ambos con siete puntos, fueron los futbolistas más destacados.