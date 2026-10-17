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Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Rosario Central: los puntajes de los jugadores

El “Decano” cayó 3-2 en el Monumental José Fierro, después de remontar una desventaja de dos goles. Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo fueron los puntos más altos del equipo de Julio César Falcioni.

DEFINICIÓN DE JERARQUÍA. Ramiro Ruiz Rodríguez abre el pie y define con precisión para marcar el 2-2 de Atlético Tucumán ante Rosario Central. El delantero fue una de las figuras del “Decano” en el Monumental José Fierro.
DEFINICIÓN DE JERARQUÍA. Ramiro Ruiz Rodríguez abre el pie y define con precisión para marcar el 2-2 de Atlético Tucumán ante Rosario Central. El delantero fue una de las figuras del “Decano” en el Monumental José Fierro. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Por Redacción Deportes Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán cayó 3-2 ante Rosario Central en el Monumental José Fierro, al pagar caro sus desconexiones defensivas pese a lograr una reacción inicial.
  • El Decano remontó un 0-2 en el primer tiempo con goles de Ruiz Rodríguez y Canelo, pero perdió el protagonismo y el orden táctico durante el complemento.
  • La derrota frena la recuperación de los dirigidos por Falcioni y exige corregir fragilidades defensivas urgentes para no perder terreno en el torneo.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán dejó escapar una oportunidad de sumar en casa y terminó sufriendo una dolorosa derrota ante Rosario Central. Después de un comienzo para el olvido, en el que recibió dos goles en apenas seis minutos, el “Decano” reaccionó y consiguió igualar el marcador antes del descanso.  Sin embargo, en el complemento perdió protagonismo, retrocedió demasiado y terminó pagando caro sus errores. Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo, ambos con siete puntos, fueron los futbolistas más destacados.

Luis Ingolotti (4)

Salvó algunas pelotas, pero en general transmitió poca confianza y cometió un error muy grave de cálculo en el segundo gol de Ávila.

Leonel Di Plácido (3)

Otro partido muy flojo del lateral. No pudo contener a Campaz y, además, tomó malas decisiones y estuvo impreciso con la pelota en los pies. Fue reemplazado en el complemento, condicionado también por una amonestación.

Clever Ferrreira (6)

Sufrió un resbalón involuntario en el tercer gol, pero hasta ese momento había completado un gran partido. Siempre fue al frente, peleó cada pelota y hasta se animó a pasar al ataque. Se retiró pidiéndoles disculpas a los hinchas.

Luciano Vallejo (6)

Pese a los tres goles recibidos, completó un partido muy correcto en la zaga central. El zurdo estuvo sólido en los cruces, despejó con seguridad y ganó duelos tanto por arriba como por abajo.

Juan Infante (5)

Volvió a jugar como titular después de mucho tiempo y tuvo una actuación aceptable. Debió afrontar una tarea exigente, marcando al extremo de su sector y a Di María cuando se recostaba sobre esa banda.

Ramiro Ruiz Rodríguez (7)

El equipo lo necesita así: determinante. Asistió a Canelo con un gran tiro de esquina para el primer gol y luego definió con mucha jerarquía para convertir el segundo.

Leonel Vega (4)

Tal vez lo perjudicó el sistema, pero el partido se le hizo muy cuesta arriba. Fue reemplazado en el descanso, amonestado y con molestias musculares.

Lautaro Godoy (5)

Tuvo un primer tiempo muy participativo, haciéndose cargo de la pelota, gambeteando y filtrando pases entre líneas. En el complemento, como el resto del equipo, su nivel decayó.

Franco Nicola (5)

Hizo un enorme desgaste físico, ayudando constantemente a doblar la marca sobre Di María por el sector izquierdo. Cuando encontraba algo de aire, se ofrecía como opción de pase para salir de contraataque.

Alexis Canelo (7)

Su inclusión entre los titulares fue un acierto de Falcioni. Participó mucho del juego como volante por izquierda, ganó duelos, jugó bien de espaldas y hasta convirtió de cabeza.

Leandro Díaz (5)

Como gran parte del equipo, tuvo un buen primer tiempo y decayó en el segundo. Asistió con mucha claridad para el empate y cumplió una buena tarea jugando de espaldas durante ese pasaje. En el complemento lució desganado.

Ezequiel Ham (5)

Cumplió bastante bien con su labor hasta el 3-2. Bien parado, se mostró como opción de pase y buscó ordenar constantemente a sus compañeros.

Ignacio Galván (x)

Ingresó a los 74 minutos como volante por izquierda para ayudar a Infante en la marca.

Maximiliano Villa (x)

Ingresó junto a Galván en reemplazo de Di Plácido, que estaba amonestado.

Renzo Tesuri (x)

Entró después del tercer gol de Rosario Central, pero prácticamente no logró involucrarse en el juego.

Nicolás Laméndola (x)

Ingresó en los minutos finales con la intención de buscar el empate, pero no consiguió desequilibrar.

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