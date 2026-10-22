Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

El endeudamiento de los hogares fue otro de los asuntos que ocupó a los legisladores durante la madrugada. El dictamen del oficialismo pone el acento en la educación financiera, la transparencia de las condiciones crediticias y la prevención del fraude digital. Por su parte, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica promueven un proyecto de “ley de regularización y alivio financiero”. La iniciativa plantea declarar la emergencia por 180 días y crear un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con atrasos superiores a 60 días y deudas de hasta $3.265.000. La propuesta busca establecer un mecanismo para reorganizar los compromisos impagos de los hogares.