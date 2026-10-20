Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo y Juan Manzur celebraron el Día de la Lealtad en actos separados en Tucumán, evidenciando disputas por el liderazgo del Partido Justicialista local.
- Jaldo concentró el respaldo de la dirigencia provincial en el Hipódromo, mientras el senador Manzur retiene la presidencia formal del PJ tucumano.
- La división interna anticipa tensiones en el reordenamiento del peronismo distrital y la definición de candidaturas de cara a los comicios de 2027.
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