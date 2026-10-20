Política

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

El gobernador recibió el respaldo del peronismo en el Día de la Lealtad. Mientras tanto, el senador encabezó su propio acto.

EN EL HIPÓDROMO. Osvaldo Jaldo, durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista.
EN EL HIPÓDROMO. Osvaldo Jaldo, durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo y Juan Manzur celebraron el Día de la Lealtad en actos separados en Tucumán, evidenciando disputas por el liderazgo del Partido Justicialista local.
  • Jaldo concentró el respaldo de la dirigencia provincial en el Hipódromo, mientras el senador Manzur retiene la presidencia formal del PJ tucumano.
  • La división interna anticipa tensiones en el reordenamiento del peronismo distrital y la definición de candidaturas de cara a los comicios de 2027.
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