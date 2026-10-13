Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Serrano fue arrestado en posesión de una mochila que contenía alrededor de U$S45.000 en efectivo. “Ese dinero era proveniente de una venta de vehículo ya que Matías trabajaba en un local de compra y venta de vehículos y se dirigía al banco a realizar el depósito del dinero de la venta. Toda esta información respaldatoria del origen del dinero ya fue puesta en manos de la justicia norteamericana para que se proceda inmediatamente a la devolución del dinero secuestrado”, le indicó a LA GACETA el abogado Juan Guerrero, representante legal del joven.