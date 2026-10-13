Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Resumen para apurados
- La policía de Miami detuvo en septiembre a dos tucumanos y un bonaerense acusados de integrar una banda que vendía drogas por WhatsApp.
- El operativo 'Pantera Rosa' surgió tras pesquisas de agentes encubiertos, logrando incautar más de 30 kilos de estupefacientes y 50.000 dólares en una vivienda.
- Uno de los tucumanos enfrentará cargos graves en la justicia estadounidense, mientras que el otro será deportado a Argentina al quedar libre de acusaciones penales.
Dos tucumanos y un bonaerense fueron detenidos por la Policía de Miami Beach por estar involucrados en una presunta red que vendía drogas utilizando grupos de WhatsApp como forma de comunicación con sus potenciales clientes. Uno de los tucumanos fue imputado por la justicia estadounidense, mientras que el segundo fue deportado por las autoridades y llegará a Argentina en los próximos días.
Según informó la policía de Miami Beach (MBPD), la investigación denominada “Operación Pantera Rosa” (Operation Pink Panther) se inició en 2025 cuando miembros de la Unidad de Investigaciones Estratégicas se infiltraron en un grupo privado de WhatsApp utilizado para anunciar y vender cantidades de narcóticos al por mayor. Las pruebas digitales que obtuvieron los detectives durante meses de pesquisa revelaron la existencia de una amplia red de distribución de estupefacientes que operaba en todo el condado Miami-Dade.
En abril de 2026 identificaron otra cuenta de WhatsApp Business que tenía como logotipo el personaje animado de la Pantera Rosa y que, de acuerdo a la principal hipótesis, habría sido utilizada para coordinar las transacciones. Según indicaron los investigadores, el nombre “Pantera Rosa” se asocia a la venta o disponibilidad de Tusi o “cocaína rosa”.
Los policías encubiertos lograron superar el exhaustivo proceso de selección de la red y comenzaron a realizar compras controladas de cocaína, MDMA y Tusi. Dichos movimientos les permitieron identificar a varios de los sospechosos, rastrear las presuntas fuentes de suministro de la red y observar la retirada de sustancias de un domicilio en Pennsylvania Avenue.
El pasado 15 de septiembre llevaron a cabo un operativo en la residencia, donde detuvieron al tucumano Cesar Suppa (30 años) y demoraron al tucumano Matías Serrano (29), al bonaerense Santiago Luján (25) y al centroamericano Jhon Ramírez (39). También secuestraron más de 70 libras de estupefacientes (equivalentes a 32 kilogramos, aproximadamente), y cerca de U$S50.000.
Serrano fue arrestado en posesión de una mochila que contenía alrededor de U$S45.000 en efectivo. “Ese dinero era proveniente de una venta de vehículo ya que Matías trabajaba en un local de compra y venta de vehículos y se dirigía al banco a realizar el depósito del dinero de la venta. Toda esta información respaldatoria del origen del dinero ya fue puesta en manos de la justicia norteamericana para que se proceda inmediatamente a la devolución del dinero secuestrado”, le indicó a LA GACETA el abogado Juan Guerrero, representante legal del joven.
Los cargos
Según informó el medio internacional Univisión, Suppa se enfrenta a múltiples cargos de narcotráfico relacionados con cocaína, MDMA, LSD y cannabis; Ramírez, por venta de cocaína y MDMA; mientras que Luján afronta cargos que incluyen el tráfico de MDMA y la venta de sustancias controladas. Serrano, por su parte, será deportado en los próximos días.
“La diferencia de la situación procesal de Matías con el resto de investigados, es que a él nunca le formularon cargos y nunca tuvo ingreso y registro fotográfico en la dependencia policial como imputado”, informó Guerrero. Según explicó el profesional, el joven habría sido vinculado en la investigación por tener una relación cercana con uno de los imputados.
Durante la requisa, los oficiales descubrieron que Serrano había ingresado al país en 2019 y que su visa había expirado hace un tiempo. “Ante esta situación, fue trasladado a las dependencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lugar donde se encuentra actualmente a la espera del traslado a nuestro país. Matías es inocente, es un joven trabajador, en lo absoluto tuvo y tendrá algo que ver con el delito”, señaló su abogado.