Atlético Tucumán: la dirigencia reveló los motivos detrás del regreso de los hinchas visitantes
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá este sábado a 4.000 hinchas de Rosario Central en el Monumental para probar el regreso del público visitante avalado por AFA y cubrir costos.
- El operativo incluirá a 600 policías y Tribuna Segura, replicando medidas aplicadas ante River tras corregir fallas viales ocurridas durante el cruce de 2025 con Central.
- El club busca demostrar la capacidad logística provincial para albergar ambas hinchadas y sentar un precedente favorable hacia el retorno definitivo del público visitante.
El Monumental "José Fierro” volverá a recibir público visitante. Para el encuentro de este sábado, desde las 20, entre Atlético Tucumán y Rosario Central, se espera la presencia de unos 4.000 simpatizantes del “Canalla”. En diálogo con LG Play, Mario Ávila, secretario del club "decano", explicó los motivos de la decisión, brindó detalles sobre la organización y se refirió a las medidas previstas para evitar incidentes.
“En AFA se está haciendo la prueba para ver si el público visitante puede regresar a los estadios. Vamos probando con equipos que realmente taquillan para poder cubrir mínimamente los gastos que exige la institución policial al organizar un evento con hinchada visitante”, explicó el dirigente.
Ávila señaló que se utilizará un esquema similar al implementado durante la visita de Central en agosto de 2025 y el encuentro frente a River de este año. En ese sentido, consideró que ambas experiencias resultaron positivas para avanzar en la posibilidad de recibir nuevamente a las dos parcialidades.
El operativo contempla que los simpatizantes rosarinos ingresen por calle Perú, continúen por pasaje Atlético y accedan directamente a la tribuna de calle Bolivia. Allí se realizarán controles policiales y verificaciones mediante el programa Tribuna Segura.
“Creo que estamos por el camino correcto para demostrarle al país que Tucumán tiene capacidad para organizar eventos con hinchadas visitantes”, sostuvo Ávila.
El operativo de seguridad y las entradas para Atlético-Rosario Central
El dirigente confirmó que se destinaron alrededor de 4.000 localidades para los hinchas de Rosario Central, que volverán al Monumental después del empate 0-0 de agosto del año pasado. En aquella oportunidad se registraron incidentes durante la desconcentración, cuando algunos colectivos visitantes se cruzaron con simpatizantes locales.
“Tal vez hubo algún descuido o algún conductor tomó una vía que no era la asignada. Eso fue lo que sucedió. Ya contra River se ajustaron un poquito los tornillos para que todo saliera mejor y no hubo ningún incidente”, explicó.
Para este encuentro, las autoridades provinciales preparan un dispositivo con entre 500 y 600 efectivos policiales. A su vez, Jorge Llarrull, dirigente de Atlético, confirmó a LA GACETA que los visitantes abandonarán primero el estadio por Juan B. Justo, rumbo a la autopista. Los hinchas locales deberán permanecer aproximadamente 20 minutos en las tribunas para evitar cruces entre ambas parcialidades.
En cuanto a las entradas, las populares visitantes cuestan $90.000 y las plateas, $120.000. Para los hinchas locales, las plateas tienen un valor de $60.000 para socios y $120.000 para no socios, mientras que los menores de entre 4 y 13 años pagarán $30.000. Las populares de Atlético estarán reservadas exclusivamente para socios con cuota al día.
La venta presencial se realizará este viernes, de 16 a 20, y el sábado, de 9 a 15, en el Monumental. Los simpatizantes locales también podrán comprar entradas de manera online hasta las 17 del día del partido.
Los objetivos deportivos y la Copa Argentina
Ávila también se refirió al presente del equipo dirigido por Julio César Falcioni. Pese a los cuatro partidos consecutivos sin ganar, aseguró que la dirigencia mantiene las expectativas de clasificarse a los playoffs del Clausura y conquistar la Copa Argentina.
“Pudimos cambiar el rumbo, que estaba un poco golpeado al principio, y con este nuevo cuerpo técnico enderezamos el barco. Estamos dando pelea”, destacó.
Por último, celebró la confirmación de Salta como sede de la semifinal frente a Platense, programada para el 28 de octubre. “No te puedo hablar de ventaja, pero sí de un poco más de comodidad. No es lo mismo armar una logística a 1.000 kilómetros que a 300, tanto por el descanso del plantel como por la llegada de los hinchas”, explicó.
En ese sentido, se mostró optimista por el acompañamiento que podría recibir el equipo en el estadio Padre Ernesto Martearena: “Creemos que va a ser una multitud tucumana apoyando a Atlético para lograr ese pase a la final tan ansiado”.