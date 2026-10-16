Atlético Tucumán: la dirigencia reveló los motivos detrás del regreso de los hinchas visitantes

Por último, celebró la confirmación de Salta como sede de la semifinal frente a Platense, programada para el 28 de octubre. “No te puedo hablar de ventaja, pero sí de un poco más de comodidad. No es lo mismo armar una logística a 1.000 kilómetros que a 300, tanto por el descanso del plantel como por la llegada de los hinchas”, explicó.