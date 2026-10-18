Atlético Tucumán mostró carácter, pero sus errores le costaron otra derrota ante Rosario Central

El inicio desnudó las fallas que la defensa “decana” arrastra desde hace algunas fechas. Aunque en los primeros segundos del encuentro Atlético había avisado dos veces, en la primera llegada a fondo el elenco rosarino se puso en ventaja. A los tres minutos, jugaron rápido un córner para que Ángel Di María comenzara a exhibir toda su jerarquía: el campeón del mundo lanzó un buscapié, Gastón Ávila se anticipó ante una defensa pasiva y definió al primer palo para marcar el 1 a 0. Apenas cuatro minutos más tarde, el propio zaguero envió un centro sin demasiado peligro, pero Luis Ingolotti calculó mal y la diferencia se estiró.