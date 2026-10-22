Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Un conflicto entre vecinas por problemas de humedad terminó en los tribunales de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Una mujer de 75 años inició una demanda contra otra de 76 al considerar que los canteros de su patio habían provocado daños en la medianera. Por las reparaciones, reclamó una indemnización de $800.000 y pidió que se retirara la vegetación que, según sostenía, afectaba la estructura.