Jaldo ordenó profundizar la lucha contra el delito y el narcomenudeo en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo instruyó a la cúpula de la Policía de Tucumán a profundizar las tareas de prevención, los controles territoriales y las investigaciones contra la delincuencia y el narcomenudeo. La directiva se conoció hoy, después de una reunión en Casa de Gobierno con las principales autoridades del área de Seguridad, en la que también se analizaron los operativos previstos para los próximos meses.