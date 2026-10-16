Jaldo ordenó profundizar la lucha contra el delito y el narcomenudeo en Tucumán
Tras una reunión con la cúpula policial, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó que se reforzarán los controles territoriales, la presencia de efectivos en los barrios y las investigaciones contra el narcotráfico.
Resumen para apurados
- Hoy en Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó a la Policía de Tucumán profundizar la lucha contra el delito y el narcomenudeo para reforzar la seguridad barrial.
- La medida se resolvió en una reunión de gabinete donde confirmaron la continuidad del Operativo Lapacho tras detectar desvíos en las rutas tradicionales del narcotráfico.
- Se prevén meses con despliegues de hasta 2.000 efectivos en las calles y una mayor coordinación con Salta y Santiago del Estero para neutralizar el tráfico interprovincial.
El gobernador Osvaldo Jaldo instruyó a la cúpula de la Policía de Tucumán a profundizar las tareas de prevención, los controles territoriales y las investigaciones contra la delincuencia y el narcomenudeo. La directiva se conoció hoy, después de una reunión en Casa de Gobierno con las principales autoridades del área de Seguridad, en la que también se analizaron los operativos previstos para los próximos meses.
Del encuentro participaron el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros.
Tras la reunión, Agüero Gamboa explicó que el mandatario pidió profundizar el trabajo en el territorio y sostener la presencia de los responsables de cada área en las calles y los barrios.
“El pedido del Gobernador fue profundizar el trabajo, seguir controlando el territorio, que todos los jefes sigan estando en el territorio”, afirmó el ministro durante una conferencia de prensa.
El funcionario señaló que la estrategia apunta a reforzar la presencia policial, intensificar los procedimientos preventivos y fortalecer el vínculo con los vecinos. También destacó la necesidad de avanzar en las investigaciones de los hechos delictivos mediante una labor coordinada con la Justicia.
El Operativo Lapacho continuará con los controles contra el narcotráfico
Al referirse a los secuestros de cocaína y otras sustancias vinculadas con el narcomenudeo, Agüero Gamboa aseguró que el Operativo Lapacho seguirá funcionando con el mismo nivel de actividad.
“El Operativo Lapacho continúa, sigue haciéndose las mismas cantidades de controles”, sostuvo el ministro, quien destacó los resultados de las investigaciones y el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de distintas provincias.
En ese sentido, mencionó procedimientos realizados en Salta y Jujuy, donde -según indicó- comenzaron a registrarse secuestros de sustancias que anteriormente no aparecían con la misma frecuencia. Para el funcionario, estos resultados están relacionados con el avance de las pesquisas y la coordinación entre las distintas jurisdicciones.
Agüero Gamboa puso especial énfasis en el trabajo conjunto entre las cúpulas policiales de Tucumán y Salta, con comunicación permanente e intercambio de datos para mejorar la eficacia de los operativos.
Detectaron cambios en las rutas utilizadas para trasladar drogas
El ministro también señaló que las investigaciones permitieron advertir modificaciones en los recorridos utilizados para el traslado de estupefacientes. Según explicó, los controles habrían obligado a algunas organizaciones a modificar sus rutas habituales.
“Ya no están pasando por lo que viene por la ruta 9, sino por Cabo Vallejo, sino que algunos se están desviando”, manifestó, al describir los cambios detectados en los desplazamientos bajo investigación.
Frente a ese escenario, aseguró que las tareas de prevención se están extendiendo a otras jurisdicciones. “El trabajo se está profundizando en Santiago y se está profundizando en otras provincias”, afirmó.
En Tucumán, la Dirección General de Drogas Peligrosas (Didrop) y las distintas dependencias policiales continúan con las tareas de recopilación de información, identificación de movimientos sospechosos e investigación de posibles maniobras vinculadas con el narcotráfico.
El ministro también destacó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar actividades ilícitas. En ese marco, afirmó que la Policía continúa recibiendo información aportada por los vecinos.
Controles aéreos y vigilancia en el interior de la provincia
Durante la conferencia de prensa, Agüero Gamboa fue consultado sobre la posibilidad de ampliar los controles aéreos en zonas como Trancas y el sur tucumano, ante las sospechas sobre el uso de aeronaves para el traslado de drogas.
El funcionario aclaró que la vigilancia del espacio aéreo involucra competencias de organismos nacionales. “Todo lo que tiene que ver con la parte aérea, vuelos, aviones y con los radares, todo eso tiene que ver con la Administración Nacional de Aviación Civil y con el Ejército, con Defensa”, explicó.
No obstante, sostuvo que la Policía provincial continúa utilizando los recursos disponibles para reforzar la vigilancia en tierra y detectar posibles actividades ilegales.
Entre las herramientas mencionó el despliegue de la Patrulla Rural, que opera en distintos puntos del territorio, y la utilización de drones para las tareas de observación y control.
Agüero Gamboa remarcó, además, que los procedimientos se desarrollan en coordinación con las autoridades judiciales competentes. “Se está detectando y se está buscando y se está investigando, todo en conocimiento de la fiscalía y en conocimiento también de la Justicia Federal, que se viene trabajando en forma conjunta con ellos”, concluyó.
Desplegarán 2.000 policías durante el fin de semana
Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó que la reunión con Jaldo permitió avanzar en la planificación de los operativos de seguridad para los próximos meses, con eje en la prevención del delito, la lucha contra el narcotráfico y el refuerzo de la presencia policial en barrios y ciudades.
“Estuvimos con el gobernador Jaldo, el ministro, el subjefe, la plana mayor y el Servicio Penitenciario, abordando distintos puntos en cuanto a seguridad, narcotráfico y operativos preventivos”, señaló.
El jefe policial anticipó que se intensificarán los despliegues territoriales. “Van a ser unos meses movidos, con mucha presencia policial en los barrios y en todas las ciudades”, afirmó.
Girvau también se refirió a la intervención policial ante eventuales emergencias en establecimientos educativos de jurisdicción nacional y sostuvo que los efectivos provinciales actuarán cuando sea necesario para auxiliar a la población y garantizar la seguridad.
En cuanto al dispositivo previsto para este fin de semana, precisó que alrededor de 2.000 efectivos serán distribuidos en distintos puntos de la provincia, sin descuidar las tareas habituales de prevención en los barrios.
El operativo contempla la cobertura del partido entre Rosario Central y Atlético Tucumán, el acto por el 17 de Octubre en el Hipódromo y los festivales programados en Simoca y Tafí Viejo.