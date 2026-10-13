La historia de “Conejo” Martínez, el intendente narco que ahora es acusado de lavado de activos

Martínez desapareció del radar de los investigadores. En Aguas Blancas cuentan que su paso por la cárcel le habría servido para establecer nuevos vínculos con el narcotráfico. No se supo nada de él hasta que, en marzo de 2019, durante un control de rutina en el puesto Las Tijeras, en Santiago del Estero, personal de Gendarmería Nacional descubrió que transportaba US$ 100.000 ocultos en una camioneta. Él dijo que era verdulero y que ese dinero provenía de su actividad comercial. Para los investigadores, se habría tratado del pago por un envío de estupefacientes. Lo concreto es que fue procesado por lavado de activos, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en 2023, es decir, cuatro años después.