OpiniónColumnas Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral El acto del Día de la Lealtad fue un punto de inflexión para la gestión de Osvaldo Jaldo. La división de aguas es más profunda, con denuncias de traiciones y de puja política permanente. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL El oficialismo apostó todo en el acto que hizo en el Hipódromo de Tucumán Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El reconocimiento internacional que pone a los quesos de Tafí del Valle en el mapa “Súper Niño”: ¿romperá todos los récords o ya es el más fuerte? "Súper Niño" en Tucumán: ¿por qué tantos días de lluvia nos cambian el ánimo? Detrás de cada puerta, una historia: 19 años de la Fundación María de los Ángeles Fundación Bases: una usina de pensamiento que busca la participación colaborativa Ranking notas premium “No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales La búsqueda de Raúl Moyano: 13 respuestas sobre el operativo en el cerro Ñuñorco Tensión en Filosofía y Letras: el decano se reúne con la Policía de Tucumán tras las denuncias de alumnos El Municipio analiza multas para Uber y DiDi y defiende el registro digital