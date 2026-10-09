Seguridad

Desarticulan una red narco que distribuía cocaína en micros de larga distancia

La PSA realizó nueve allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, detuvo a cinco hombres y secuestró más de 208 kilos de cocaína.

Secuestro de elementos. PSA
Secuestro de elementos. PSA
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • La PSA detuvo el 6 de octubre a cinco hombres en el AMBA y secuestró 208 kilos de cocaína, tras desarticular una red que enviaba droga al interior en micros de larga distancia.
  • La pesquisa surgió del peritaje de un celular de una causa previa; incluyó escuchas telefónicas, rastreo satelital y detectó comercios usados para encubrir maniobras ilegales.
  • Los detenidos y los bienes incautados quedaron ante el Juzgado Federal de San Isidro, lo que permitirá profundizar la investigación sobre sus conexiones locales e internacionales.
Resumen generado con IA

Una presunta organización narcocriminal que utilizaba micros de larga distancia para distribuir estupefacientes hacia distintas provincias del país fue desarticulada tras una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El operativo incluyó nueve allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cinco detenidos y el secuestro de 208,542 kilogramos de cocaína.

Además de la droga, los efectivos incautaron armas de fuego, municiones, vehículos de alta gama y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa. Los procedimientos se realizaron el 6 de octubre, en el marco de las acciones del Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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La investigación comenzó con el análisis de un teléfono celular secuestrado en una causa anterior por narcotráfico. La información obtenida permitió identificar nuevos vínculos y avanzar sobre una estructura que presuntamente se dedicaba al acopio, acondicionamiento y distribución de drogas.

A partir del estudio de comunicaciones, movimientos financieros y tareas de vigilancia, los investigadores detectaron que algunos integrantes de la organización estaban vinculados con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía que, según la hipótesis de la causa, habrían sido utilizados para encubrir operaciones económicas relacionadas con el narcotráfico.

También identificaron distintos domicilios que habrían funcionado como bases operativas, además de vehículos y personas presuntamente involucradas en el traslado de estupefacientes hacia el interior del país.

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Allanamientos y un cargamento

Para profundizar las pesquisas, la Justicia autorizó la intervención de más de 15 líneas telefónicas, la instalación de dispositivos de seguimiento GPS en vehículos investigados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.

Estas medidas permitieron reconstruir movimientos, identificar a nuevos integrantes y establecer conexiones entre quienes presuntamente cumplían funciones de distribución y logística. Las tareas también detectaron viajes hacia Misiones y distintos países de la región, a partir del análisis de registros migratorios, redes sociales y seguimientos.

Con los elementos reunidos, la PSA concretó los nueve allanamientos en distintos domicilios del AMBA. El principal hallazgo se produjo en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los efectivos encontraron la cocaína distribuida en cajas, mochilas y un bolso.

Durante los procedimientos se secuestraron, además, armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación. También incautaron U$S175.200 y $850.700.

Los cinco hombres detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro.

El juzgado está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, aunque durante el operativo se encontraba interinamente bajo la responsabilidad del juez Lino Mirabelli. Intervino la Secretaría N° 1, a cargo de Melanie Bauer.

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