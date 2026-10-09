Quién es y qué fue de la vida del misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi
Escritura Primo de Antonela Roccuzzo y amigo de la infancia del capitán argentino, compartió con él las inferiores de Newell’s y desarrolló una carrera futbolística en el exterior. Hoy continúa ligado al deporte y mantiene el vínculo con la familia.
Resumen para apurados
- En Rosario, el exfutbolista Lucas Scaglia presentó en su infancia a su prima Antonela Roccuzzo con Lionel Messi, forjando el inicio de su relación sentimental.
- Scaglia compartió inferiores con Messi en Newell’s y construyó su propia carrera profesional en el exterior antes de dedicarse a la dirección técnica y formativa.
- Hoy radicado en Miami, Scaglia sostiene el estrecho lazo de amistad con la familia Messi-Roccuzzo, consolidando una cercanía que perdura más allá de la fama mundial.
La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comenzó mucho antes de que se convirtieran en una de las parejas más famosas del mundo. En Rosario, durante su infancia, hubo una persona que compartió momentos con ambos y que fue parte de los vínculos que los acercaron: Lucas Scaglia, primo de ella y amigo del capitán de la Selección argentina desde sus primeros años.
Nacido el 6 de mayo de 1987 en Rosario, Scaglia también construyó su propio camino en el fútbol. Compartió con Messi las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y, después de debutar en Primera, desarrolló una carrera que lo llevó por distintos países. Hoy, lejos de la exposición mediática de su amigo, continúa ligado al deporte y mantiene una relación cercana con la familia del futbolista.
Lucas Scaglia, el amigo de la infancia que unió a Messi y Antonela
La relación entre Messi y Antonela tiene sus raíces en Rosario, donde ambos crecieron y compartieron parte de su infancia. En ese contexto, Lucas Scaglia ocupó un lugar particular: además de ser primo de Roccuzzo, era amigo de Lionel y compartía con él la pasión por el fútbol.
Los encuentros entre amigos y las reuniones familiares contribuyeron a que Messi y Antonela se conocieran cuando todavía eran chicos. Entre los recuerdos de aquella época aparecen las vacaciones que compartieron en Mar del Plata en 1997, una etapa que suele mencionarse al reconstruir los primeros capítulos de la pareja.
Con el paso de los años, el vínculo entre ambos se consolidó hasta convertirse en una historia que atravesó distintas etapas de sus vidas. Messi y Roccuzzo llevan más de dos décadas juntos y formaron una familia con tres hijos.
En ese recorrido, Scaglia quedó asociado a los comienzos de la relación, aunque su propia vida también estuvo marcada por el fútbol y por una trayectoria profesional que lo llevó a jugar fuera de la Argentina.
La carrera de Lucas Scaglia: de Newell’s a jugar en el exterior
Al igual que Messi, Scaglia dio sus primeros pasos futbolísticos en las inferiores de Newell’s Old Boys. Se desempeñó como mediocampista y llegó a debutar en la Primera División del club rosarino.
Después de esa experiencia, continuó su carrera en el exterior. Su recorrido incluyó equipos y competencias de España, Grecia, Bolivia, Colombia, Croacia y Estados Unidos.
A lo largo de esos años, el primo de Antonela conoció distintas ligas y estilos de juego, en una trayectoria que transcurrió principalmente lejos de los grandes focos de atención. Mientras la carrera de Messi alcanzaba una dimensión internacional, Scaglia siguió construyendo su propio camino dentro del fútbol profesional.
A qué se dedica Lucas Scaglia después de su carrera como futbolista
Tras dejar la actividad como jugador, Scaglia continuó vinculado al deporte a través de tareas relacionadas con la dirección técnica y la formación futbolística.
Esta nueva etapa le permitió mantenerse cerca de las canchas y aprovechar la experiencia acumulada durante sus años como futbolista en diferentes países.
Su recorrido refleja una continuidad con el ambiente en el que se formó desde chico. Aunque su nombre suele aparecer relacionado con la historia personal de Messi y Antonela, también desarrolló una trayectoria propia dentro del fútbol.
La relación de Lucas Scaglia con Messi y Antonela en Miami
La amistad que nació en Rosario se mantuvo con el paso del tiempo, incluso cuando Messi desarrolló su carrera en los principales escenarios del fútbol mundial.
En la actualidad, Scaglia continúa cerca de Messi y Roccuzzo en Miami, ciudad en la que el capitán argentino desarrolla su actividad profesional. Su presencia forma parte de una relación que se construyó durante la infancia y que perduró a lo largo de los años.
Así, el primo de Antonela ocupa un lugar singular en la historia de la pareja: fue parte de los vínculos que conectaron sus vidas cuando todavía eran chicos y, décadas después, mantiene la cercanía con una familia cuya historia comenzó en las calles y los círculos de amistad de Rosario.