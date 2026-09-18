El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo retó a su hijo Thiago por estar descalzo durante los festejos de Lionel Messi tras consagrarse campeón con Inter Miami en el estadio.
- La situación ocurrió en la cancha tras vencer a Cruz Azul, donde las cámaras captaron momentos familiares espontáneos que rápidamente se viralizaron en redes.
- Estos episodios cotidianos de la familia Messi refuerzan su cercanía con el público global, manteniendo una alta interacción y repercusión en las plataformas digitales.
Los festejos de Lionel Messi junto a su familia después de un nuevo título con Inter Miami dejaron varias escenas que rápidamente circularon en redes sociales. Una de ellas tuvo como protagonistas a Antonela Roccuzzo y Thiago, el hijo mayor de la pareja, por un detalle que la esposa del capitán no dejó pasar.
Mientras la familia acompañaba al futbolista durante la celebración, las cámaras captaron que Thiago estaba descalzo. Al advertirlo, Antonela no dudó en llamarle la atención en medio de la fiesta que se desarrollaba dentro del estadio tras la consagración frente a Cruz Azul.
Post Instagram
El momento, completamente cotidiano, quedó registrado por las cámaras y comenzó a circular entre los usuarios de las redes sociales. La reacción de Antonela rápidamente generó comentarios, especialmente por tratarse de una escena familiar que contrastó con la celebración multitudinaria que protagonizaban los jugadores de Inter Miami.
Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a sus padres durante una noche especial para la familia. Los tres estuvieron cerca de Messi durante los festejos, se sacaron fotos y compartieron distintos momentos con el capitán, que volvió a levantar un trofeo con el equipo estadounidense.
Otro momento familiar que se hizo viral
La celebración también tuvo como protagonista inesperado a Ciro Messi, quien protagonizó una divertida escena con su papá. El pequeño le acarició la espalda a Lionel, se llevó la mano a la nariz y puso una expresión de desagrado al sentir el olor a transpiración del futbolista. La reacción provocó una carcajada de Messi y también se volvió viral.
Así, entre abrazos, fotos y festejos, la familia volvió a quedar en el centro de la escena después de una nueva consagración. Esta vez, un reto de Antonela a Thiago por estar descalzo terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la noche.