El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

Otro momento familiar que se hizo viral

La celebración también tuvo como protagonista inesperado a Ciro Messi, quien protagonizó una divertida escena con su papá. El pequeño le acarició la espalda a Lionel, se llevó la mano a la nariz y puso una expresión de desagrado al sentir el olor a transpiración del futbolista. La reacción provocó una carcajada de Messi y también se volvió viral.