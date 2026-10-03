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“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

Disney+ presentó el primer tráiler de “Messi y los gigantes”, la serie animada protagonizada por una versión ficticia del astro argentino, que tendrá una canción de Luck Ra y llegará a la plataforma en 2027.

Lionel Messi tiene su serie animada en Disney+: Messi y los gigantes
Lionel Messi tiene su serie animada en Disney+: "Messi y los gigantes" Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Disney+ presentó en la Comic-Con de Málaga el tráiler de 'Messi y los gigantes', serie animada producida por Lionel Messi para narrar una aventura infantil de fantasía deportiva.
  • El proyecto cuenta con música del cantante Luck Ra, la voz de Milo Burgess-Webb y una trama donde un joven Leo supera retos mágicos mediante el fútbol y el trabajo en equipo.
  • La tira llegará a Disney+ en 2027 a nivel global, consolidando la expansión de la figura de Messi hacia la industria del entretenimiento y los contenidos audiovisuales infantiles.
Resumen generado con IA

Lionel Messi suma un nuevo proyecto lejos de las canchas. Disney+ presentó el primer tráiler de “Messi y los gigantes”, la serie animada de fantasía deportiva que tiene al capitán de la Selección como productor ejecutivo y que contará con una canción interpretada por Luck Ra.

El adelanto fue presentado durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, donde parte del equipo creativo reveló nuevos detalles sobre la producción, sus personajes y el universo fantástico en el que transcurrirá la historia.

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La serie llegará a Disney+ a nivel mundial en 2027 y tendrá además participación argentina en las voces: el actor Milo Burgess-Webb será quien interprete a Leo, el protagonista.

Luck Ra pone la música argentina en “Messi y los gigantes”

Uno de los detalles que más llamó la atención en la presentación fue la canción oficial de la serie. El tráiler incluye “Vamos, Vamos, Vamos”, un tema original interpretado por Luck Ra.

La música tendrá un papel importante dentro de la historia, según explicaron los responsables del proyecto durante la presentación en España.

La producción cuenta con Lacey Stanton y Bryan Korn, de Sony Pictures Television, como productores ejecutivos. Dan Creteur está a cargo de la dirección y Sergi Reitg participa desde Sony Music Vision.

De qué trata la serie animada de Lionel Messi

“Messi y los gigantes” estará dirigida al público infantil y combinará fantasía y deporte. La historia tendrá como protagonista a Leo, un chico de 12 años que termina atrapado en una realidad alternativa dominada por gigantes.

Para regresar a su hogar, deberá participar en diferentes batallas inspiradas en el fútbol. En ellas se utilizan unas poderosas “esferas” y el objetivo será enfrentarse a gigantes legendarios para intentar reconstruir los reinos fracturados de Iko. Sin embargo, Leo tendrá una limitación: no podrá utilizar los poderes de ese universo para mejorar su juego.

Habilidad, trabajo en equipo y determinación: las armas de Leo

Ante los desafíos que se le presentan, el protagonista deberá recurrir a recursos que resultan familiares para quienes siguen la carrera de Messi: habilidad, trabajo en equipo y determinación.

A partir de esa premisa, la serie plantea una aventura protagonizada por un joven que deberá enfrentarse a distintas adversidades y superar desafíos mientras aprende sobre el valor, la perseverancia y la confianza en uno mismo.

La producción construye así un universo de fantasía en el que el fútbol funciona como eje de las batallas y como herramienta para que Leo pueda avanzar en su misión.

Cuándo se estrena “Messi y los gigantes” en Disney+

Los fanáticos de Lionel Messi todavía tendrán que esperar para ver la serie completa. “Messi y los gigantes” llegará a Disney+ en todo el mundo durante 2027, aunque por el momento no se informó una fecha específica de estreno.

Hasta entonces, el primer tráiler permite conocer parte del universo que tendrá la producción y anticipa la participación de Luck Ra con la canción oficial “Vamos, Vamos, Vamos”.

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