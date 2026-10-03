“Messi y los gigantes”: se conoció el tráiler de la serie animada de Lionel Messi y hay una sorpresa argentina

Para regresar a su hogar, deberá participar en diferentes batallas inspiradas en el fútbol. En ellas se utilizan unas poderosas “esferas” y el objetivo será enfrentarse a gigantes legendarios para intentar reconstruir los reinos fracturados de Iko. Sin embargo, Leo tendrá una limitación: no podrá utilizar los poderes de ese universo para mejorar su juego.