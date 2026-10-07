Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
“Una cosa es no revestir calidad de querellante, otra muy distinta es ni siquiera conocer si aquella denuncia está siendo efectivamente investigada”, criticó. El legislador impulsa una presentación en la Justicia para que se investigue a la intendenta por presunto enriquecimiento ilícito.
Resumen para apurados
- El legislador Manuel Courel reclamó en Tucumán avances en la denuncia contra la intendenta Raquel Graneros por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a una casa en Yerba Buena.
- La Justicia rechazó a Courel como querellante en la causa, mientras la defensa de Graneros niega que la propiedad señalada pertenezca a la jefa municipal.
- El reclamo intensifica la tensión política provincial y presiona al Poder Judicial para definir si abrirá una investigación formal sobre el patrimonio de Graneros.
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