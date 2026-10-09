OpiniónColumnas

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Las promesas vacías y la falta de obras en el Gran Tucumán repiten un ciclo de abandono que la política prefiere achacar a la naturaleza

LA MADRID BAJO EL AGUA. Una lancha avanza entre las casas del pueblo tucumano.
LA MADRID BAJO EL AGUA. Una lancha avanza entre las casas del pueblo tucumano. ARCHIVO
José Názaro
Por José Názaro Hace 16 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánYerba BuenaClima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual
1

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual

Estreno de cine: “La casa” pone a Diego Peretti en una posición extrema
2

Estreno de cine: “La casa” pone a Diego Peretti en una posición extrema

El MUNT recibe la Bienal de Fotografía Documental
3

El MUNT recibe la Bienal de Fotografía Documental

Recital en vivo: Santi Aysine, en versión solista en Tafí Viejo
4

Recital en vivo: Santi Aysine, en versión solista en Tafí Viejo

Estreno de cine: “A cualquier precio” contra el racismo
5

Estreno de cine: “A cualquier precio” contra el racismo

Ranking notas premium
Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
1

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
2

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

Tras la intimación de la Justicia para que muestre sus números, la Asociación de Magistrados dice que no ocultará nada
3

Tras la intimación de la Justicia para que muestre sus números, la Asociación de Magistrados dice que no ocultará nada

Del anuncio en 2021 a la paralización total: las gestiones para reactivar la obra del Acceso Sur
4

Del anuncio en 2021 a la paralización total: las gestiones para reactivar la obra del Acceso Sur

Rossana Chahla, sobre la eliminación de impuestos: El proyecto busca facilitarle la vida al vecino
5

Rossana Chahla, sobre la eliminación de impuestos: "El proyecto busca facilitarle la vida al vecino"

Más Noticias
Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Aunque te enojes: Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Comentarios