OpiniónColumnas Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error Las promesas vacías y la falta de obras en el Gran Tucumán repiten un ciclo de abandono que la política prefiere achacar a la naturaleza Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL LA MADRID BAJO EL AGUA. Una lancha avanza entre las casas del pueblo tucumano. ARCHIVO Por José Názaro Hace 16 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánYerba BuenaClima Tamaño texto Comentarios Lo más popular El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual Estreno de cine: “La casa” pone a Diego Peretti en una posición extrema El MUNT recibe la Bienal de Fotografía Documental Recital en vivo: Santi Aysine, en versión solista en Tafí Viejo Estreno de cine: “A cualquier precio” contra el racismo Ranking notas premium Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico Tras la intimación de la Justicia para que muestre sus números, la Asociación de Magistrados dice que no ocultará nada Del anuncio en 2021 a la paralización total: las gestiones para reactivar la obra del Acceso Sur Rossana Chahla, sobre la eliminación de impuestos: "El proyecto busca facilitarle la vida al vecino"