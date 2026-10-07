Charly García, presente en la despedida de Messi: la particular historia que los une
El músico fue una de las figuras que sorprendió con su presencia en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Las cámaras lo captaron en el Monumental y recordaron el particular vínculo de admiración entre el músico y el capitán.
Resumen para apurados
- Charly García asistió este martes al estadio Monumental para presenciar el último partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina.
- El músico y el capitán se conocieron en 2025 en el vestuario tras un duelo ante Venezuela, encuentro que Messi describió como impactante por la energía del artista.
- La presencia del músico reafirmó la unión simbólica entre dos de los máximos íconos contemporáneos de la cultura popular y el deporte en Argentina.
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo invitados de lujo y una de las presencias que más llamó la atención fue la de Charly García. El músico estuvo en el Monumental este martes 6 de octubre y las cámaras de la transmisión oficial lo mostraron siguiendo atentamente el último partido del capitán con la Albiceleste.
La presencia del histórico referente del rock argentino no pasó inadvertida entre las numerosas figuras que se acercaron al estadio para acompañar a Messi en una jornada cargada de emoción.
Charly García, presente en el último partido de Messi
Durante la transmisión del encuentro, las cámaras enfocaron a Charly García mientras observaba desde la tribuna el partido entre la Selección argentina y Benín. El músico siguió las acciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni en una noche especialmente significativa para el fútbol argentino.
Sin embargo, esta no fue la primera vez que García acompañó a Messi desde las tribunas. El artista ya había asistido a un partido de la Selección en el Monumental y había tenido la oportunidad de encontrarse personalmente con el futbolista.
El antecedente ocurrió el 4 de septiembre de 2025, después del triunfo 3-0 de Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Luego de aquel encuentro, García ingresó al vestuario del seleccionado para saludar a los jugadores. El momento también permitió que el músico y Messi se conocieran personalmente.
La admiración de Messi por Charly García
Aquel encuentro tuvo una particular importancia para Messi, quien posteriormente contó qué sintió al conocer cara a cara al músico.
El capitán de la Selección argentina reconoció que la presencia de Charly García le generó una sensación difícil de explicar y destacó especialmente la energía del artista.
“Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento. Tiene una energía especial, una magia. Como que me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, expresó Messi sobre aquel encuentro.
De esta manera, la presencia de Charly García en el Monumental durante la despedida del capitán volvió a poner frente a frente dos figuras muy diferentes, pero con un lugar central en la cultura popular argentina: el máximo referente del fútbol nacional y uno de los artistas más importantes del rock argentino.