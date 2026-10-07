Charly García, presente en la despedida de Messi: la particular historia que los une

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo invitados de lujo y una de las presencias que más llamó la atención fue la de Charly García. El músico estuvo en el Monumental este martes 6 de octubre y las cámaras de la transmisión oficial lo mostraron siguiendo atentamente el último partido del capitán con la Albiceleste.