EconomíaNoticias económicas ¿Cuál es el rumbo que tomará la economía? En el último tramo de este 2026, los economistas debaten acerca del escenario económico argentino: entre recesión técnica, crecimiento o estancamiento Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ANTÍTESIS. Las exportaciones siguen creciendo, pero aún no repunta el mercado interno. Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El Banco Central sorprendió en el cierre de septiembre: compró U$S160 millones en un día Tucumán: ¿cuándo arranca el pago del 80% del sueldo para empleados estatales? Stampalija: "El RIGI es el motor para las inversiones en la región Andina" Tucumán se llena de motos: cuáles son los modelos más patentados y cuánto creció el mercado Si comprás un TV de $ 1 millón, casi la mitad de su valor corresponde a impuestos Lo más popular Adicciones: cuáles son, según un experto, las primeras señales y dónde pedir ayuda ¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? "No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición" “Carrie” vuelve como serie y traslada el clásico de Stephen King a la era del acoso viral Alfajor de chocolate helado relleno de dulce de leche: el postre bomba para el verano Incendios forestales: son argentinos y a los 16 años crearon una página que ya ayuda a 19 países Ranking notas premium Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas Cita por aplicación, encuentro sexual, chantaje y causa penal: la trama de una presunta extorsión reiterada Una legisladora no para de donar casas y ¿un ministro cruzó a Manzur? Llega a Tucumán el vicerrector de la Universidad de Heidelberg para hablar sobre comercio y sostenibilidad