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¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

En el último tramo de este 2026, los economistas debaten acerca del escenario económico argentino: entre recesión técnica, crecimiento o estancamiento

ANTÍTESIS. Las exportaciones siguen creciendo, pero aún no repunta el mercado interno.
ANTÍTESIS. Las exportaciones siguen creciendo, pero aún no repunta el mercado interno.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

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