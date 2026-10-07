"Todo mi respeto": el mensaje de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi por su despedida

El gesto no es un hecho aislado, sino una muestra del respeto que ambos construyeron fuera de la cancha, lejos de la disputa por el trono del fútbol mundial. En agosto pasado, tras la muerte de Jorge Messi, el propio Cristiano le había dedicado un mensaje de condolencias y apoyo público. A lo largo de sus carreras, los dos futbolistas más determinantes de esta época solo se cruzaron dos veces a nivel de selecciones: en febrero de 2011 en Suiza (victoria argentina 2-1 con goles de ambos) y en noviembre de 2014 en Manchester (triunfo 1-0 de Portugal con un gol de Raphaël Guerreiro en el descuento).