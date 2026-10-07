"Todo mi respeto": el mensaje de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi por su despedida

Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo felicitó en Instagram a Lionel Messi tras su último partido con la selección argentina en el Monumental, destacando su legado y trayectoria.
- El mensaje surgió tras el triunfo 3-0 ante Benín y la carta de despedida de Messi, mientras Ronaldo atraviesa conflictos con el cuerpo técnico de Portugal.
- El reconocimiento sella con respeto la histórica rivalidad entre ambos astros, marcando el fin de una era irrepetible en el fútbol internacional de selecciones.
La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo un fuerte impacto en las redes sociales. Tras el triunfo 3-0 sobre Benín en el Monumental que marcó su último partido con la camiseta albiceleste, el capitán compartió una carta de agradecimiento a los hinchas en su cuenta de Instagram. La publicación, que superó los tres millones de "me gusta" en apenas media hora, dejó una sorpresa: a los ocho minutos de publicado el posteo, Cristiano Ronaldo apareció entre los comentarios con un mensaje que dejó de lado cualquier rivalidad.
“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el portugués.
El gesto no es un hecho aislado, sino una muestra del respeto que ambos construyeron fuera de la cancha, lejos de la disputa por el trono del fútbol mundial. En agosto pasado, tras la muerte de Jorge Messi, el propio Cristiano le había dedicado un mensaje de condolencias y apoyo público. A lo largo de sus carreras, los dos futbolistas más determinantes de esta época solo se cruzaron dos veces a nivel de selecciones: en febrero de 2011 en Suiza (victoria argentina 2-1 con goles de ambos) y en noviembre de 2014 en Manchester (triunfo 1-0 de Portugal con un gol de Raphaël Guerreiro en el descuento).
Las palabras de Cristiano llamaron la atención también por el momento en que llegaron: el delantero de Al Nassr atraviesa días difíciles tras dejar la concentración de Portugal por sus diferencias con Jorge Jesus, a quien acusó de incumplir acuerdos sobre sus minutos en la Nations League. A la espera de una posible sanción disciplinaria y en medio de las comparaciones sobre cómo transita cada uno el tramo final de su carrera internacional, el atacante portugués hizo a un lado su conflicto personal para reconocer la trayectoria del rival con el que marcó una era.