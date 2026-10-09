SociedadActualidad

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Hubo gritos e insultos en los salones del aeropuerto metropolitano Jorge Newbery.

ENOJO. Los pasajeros afectados reaccionaron con profunda molestia.
ENOJO. Los pasajeros afectados reaccionaron con profunda molestia.
Hace 1 Hs

Aerolíneas Argentinas suspendió anoche el vuelo 1484, anunciado para las 18 de ayer, lo que generó profundo malestar entre los pasajeros que tenían previsto viajar desde el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery, en Buenos Aires, al aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, en Tucumán.

Ante las consultas, la empresa informó que ni siquiera habría vuelos para el viernes, con lo cual las reprogramaciones serían para el domingo. La noticia provocó gritos e insultos en el salón del aeropuerto.

La justificación de la aerolínea para la suspensión del vuelo es que la aeronave no contaba con tripulación.

Según pasajeros presentes en el lugar, había mucha gente que viajaba a Tucumán para presenciar este sábado el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lideraba Carlos "El Indio" Solari, fallecido recientemente.

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