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Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

El argentino comienza un fin de semana con buenas sensaciones en el circuito de Marina Bay.

EN SINGAPUR. Colapinto tiene un duro desafío en un circuito nocturno.
EN SINGAPUR. Colapinto tiene un duro desafío en un circuito nocturno.
Hace 1 Hs

Franco Colapinto busca volver a sumar puntos este fin de semana en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur, donde tiene un examen exigente, teniendo en cuenta que se trata de un circuito nocturno que combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos.

Marina Bay es uno de los circuitos urbanos más exigentes de la máxima categoría del automovilismo. Además de los desafíos que proponen las calles de Singapur, hay que sumarle un clima extremadamente húmedo. 

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La carrera se disputa de noche y fue la primera competencia nocturna en la historia de la categoría. Desde 2023, el circuito tiene 19 curvas tras una modificación en su trazado.

Horarios y cronograma del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5.30

Clasificación Sprint: 9.30 

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6

Calasificación: 10

Domingo 11 de octubre

Carrera: 9

Todas la programación se podrá seguir por Disney Plus Premium y Fox Sports

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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