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Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

El piloto argentino probó variantes con tanque lleno y quedó lejos de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, que terminó 9° en el circuito de Marina Bay

Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo una complicada práctica en Singapur y quedó lejos de Gasly
Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo una complicada práctica en Singapur y quedó lejos de Gasly @Alpine
Hace 16 Min

Franco Colapinto terminó 19° en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2026. El argentino registró un tiempo de 1:34.983 con neumáticos medios y quedó a 2,709 segundos de George Russell, el más rápido de la sesión.

El piloto de Alpine aprovechó parte del entrenamiento para probar distintas variantes con el tanque lleno, mientras buscaba mejorar el equilibrio del auto en un circuito callejero exigente. En las vueltas rápidas, le costó encontrar espacio en la pista y, sobre el final, se encontró con Lando Norris cuando intentaba completar un giro lanzado.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un cierre más favorable y terminó noveno. El francés consiguió marcar un buen tiempo en los últimos minutos de la sesión.

Franco Colapinto, complicado en la práctica del GP de Singapur

La primera sesión de entrenamientos del GP de Singapur estuvo condicionada por varios factores. El calor, la humedad, el asfalto bacheado y la suciedad sobre la pista dificultaron el trabajo de los equipos en Marina Bay.

A esas condiciones se sumó el humo procedente de los incendios forestales en Indonesia, que afectó la calidad del aire en Singapur durante las horas previas al comienzo de la actividad.

Alpine diseñó un programa de trabajo similar para Colapinto y Gasly, con el objetivo de encontrar el mejor equilibrio de los autos. Ambos comenzaron con neumáticos duros, aunque el argentino utilizó dos juegos de esa compuesto, mientras que su compañero realizó dos tandas con el mismo juego.

Cuando Colapinto montó los neumáticos medios, consiguió su mejor registro, aunque no pudo acercarse a los tiempos de referencia. El resultado lo dejó en la parte baja de la clasificación, en una sesión en la que los equipos debieron adaptarse a una pista complicada.

George Russell fue el más rápido, pero tendrá una penalización

George Russell dominó la práctica libre en el circuito de Marina Bay. El británico, que había ganado el Gran Premio de Singapur del año anterior, terminó en lo más alto del clasificador.

Sin embargo, Russell deberá afrontar una penalización para la carrera del domingo por un cambio de motor, luego de los problemas que sufrió en el Gran Premio de Malasia.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Singapur

La próxima salida a pista de Colapinto será la clasificación para la carrera sprint, en el marco de un fin de semana que utiliza por primera vez este formato en Singapur, según la información de la competencia.

El argentino tendrá una nueva oportunidad para mejorar sus registros en un circuito que exige precisión en las curvas y deja poco margen de error por la cercanía de los muros.

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