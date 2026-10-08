Seguridad

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

Los investigadores creen que Pablo Pitali se disparó en la cabeza después de asesinar a Yudith Jerez y se recostó herido en una cama. Permanece internado y la Fiscalía aguarda su recuperación para imputarlo.

ESCENA DEL CRIMEN. Yudith Nazarena Jerez fue asesinada de dos disparos en el abdomen en su vivienda ubicada en el paraje La Cañada.
ESCENA DEL CRIMEN. Yudith Nazarena Jerez fue asesinada de dos disparos en el abdomen en su vivienda ubicada en el paraje La Cañada.
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Graneros, Pablo Piatelli asesinó a su pareja Yudith Jerez a balazos e intentó suicidarse disparándose en la cabeza en su vivienda del paraje La Cañada.
  • La víctima recibió dos disparos en el abdomen dentro del hogar, mientras que los investigadores determinaron que el agresor se autolesionó tras cometer el femicidio.
  • El acusado permanece internado bajo custodia y la Fiscalía aguarda su evolución médica para formalizar la imputación penal por el crimen de su pareja.
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