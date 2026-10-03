Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

También agradeció la presencia de Burkina Faso, cuya participación estuvo en duda por las dificultades que atravesó para viajar. “Dignifican el fútbol y nosotros intentamos jugar como si fuera una final para que estos chicos sean respetados. Hicieron un esfuerzo enorme con un vuelo tan largo. El partido se podía haber suspendido, así que el agradecimiento es total”, sostuvo.