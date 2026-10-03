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Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”

Después del 7-0 ante Burkina Faso, el entrenador destacó el compromiso del equipo, pidió cuidar a los juveniles y habló de la emoción que atravesará el último partido del capitán en el Monumental.

Scaloni valoró la actitud de la Selección y anticipó la despedida de Messi: “Va a ser inolvidable”
03 Octubre 2026

La selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, pero Lionel Scaloni eligió mirar más allá del resultado. El entrenador destacó la actitud competitiva de sus dirigidos, valoró el esfuerzo realizado por el joven conjunto africano y comenzó a palpitar la despedida de Lionel Messi, prevista para el martes ante Benín. 

Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone marcaron los goles argentinos, mientras que el restante fue en contra. Pese a la amplia diferencia, Scaloni rescató especialmente que el equipo mantuviera la intensidad durante todo el encuentro.

“En ningún momento se vio un equipo relajado. Eso es lo que les pedí, porque tenemos todo para perder en estos partidos. Había gente que pagó su entrada; hay que respetar al público, al rival y a la camiseta. Eso es ser jugador de Selección”, remarcó.

También agradeció la presencia de Burkina Faso, cuya participación estuvo en duda por las dificultades que atravesó para viajar. “Dignifican el fútbol y nosotros intentamos jugar como si fuera una final para que estos chicos sean respetados. Hicieron un esfuerzo enorme con un vuelo tan largo. El partido se podía haber suspendido, así que el agradecimiento es total”, sostuvo.

Los jóvenes y el recambio

El amistoso también le permitió al cuerpo técnico darles minutos a varios juveniles. La FIFA había autorizado la realización de hasta 11 modificaciones, con el consentimiento del rival, y Scaloni aprovechó esa posibilidad para observar alternativas.

El entrenador destacó los aportes de futbolistas como Paz, Prestianni, Leo Flores, Mastantuono y Matías Soulé, aunque advirtió que el proceso debe llevarse sin apuros. 

“Todos los chicos jóvenes están aportando frescura y ganas de estar. Hay que llevarlos poco a poco. No tienen por qué cargarse de responsabilidad, mucho menos con la camiseta de Argentina. Hay otros jugadores que deben hacerlo y ayudarlos”, explicó.

Scaloni también reconoció que intenta garantizarles a los convocados la posibilidad de jugar. “La sensación de cuando convocás a alguien y no debuta es una cuenta pendiente para nosotros. Intentamos que pueda hacerlo porque creemos que es algo inolvidable”, señaló.

Después de ocho años al frente del seleccionado, el técnico considera inevitable la renovación. “Tener los mismos jugadores durante ocho años obliga a ir cambiando, más en Argentina, donde vienen chicos empujando desde abajo. Aprovecharon su oportunidad y nos pueden aportar”, afirmó.

La última función de Messi

La goleada quedó rápidamente detrás de la expectativa por el encuentro del martes. Messi disputará su último partido con la Selección en el país y Scaloni anticipó una jornada atravesada por la emoción.

“Va a ser inolvidable para todos. Agradezco ser parte de eso porque será su día y el de sus compañeros. Yo seré un espectador sentado ahí. Tenemos todavía dos entrenamientos con él y hay que disfrutarlo en el poco tiempo que queda”, expresó.

El entrenador aseguró que la demanda de entradas superó cualquier previsión y dimensionó lo que significará la ausencia del capitán. “Si hubiera habido cinco Monumentales, se habrían llenado. Queda la nostalgia de cuando no esté. La Selección seguirá estando, pero se extrañará esa sensación de lo que él transmite”, reflexionó.

Scaloni también respaldó a Julián Álvarez, que volvió a convertir después de atravesar una racha adversa en Atlético de Madrid. “Son jugadores que pasan por un momento, pero siempre vuelven. Julián nunca va a defraudar: haga goles o no, da todo en la cancha”, aseguró.

Sobre su continuidad, evitó dar precisiones: “Por ahora no hay nada. Cuando haya algo lo vamos a comunicar, sea bueno o no tan bueno”. Además, rechazó que una eventual renovación pueda ser forzada: “Si se firma es porque uno quiere. Nadie me pone una pistola en la cabeza para seguir”.

Por último, explicó cómo intenta evitar que las exigencias del cargo absorban su vida. Recordó la frase de Carlos Bilardo -“Me olvidé de vivir"- y una conversación con la esposa de Alejandro Sabella. “Este puesto implica mucha responsabilidad, pero sigo intentando hacer mis cosas. Es la única manera de que esto no te consuma; si no, sos un esclavo", concluyó. 

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