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Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

La concesionaria AUNOA tomó posesión de casi 600 kilómetros de traza nacional en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Durante los primeros días no se cobrará tarifa mientras se instala la tecnología digital.

Peaje Molle Yaco, Tracas. Fotos Analía Jaramillo
Peaje Molle Yaco, Tracas. Fotos Analía Jaramillo
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • AUNOA no cobrará peajes en casi 600 km de rutas del NOA durante los primeros días de concesión, mientras implementa el nuevo sistema de cobro electrónico.
  • La concesionaria tomó posesión de trazas en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy para modernizar las estaciones y eliminar definitivamente el uso de efectivo.
  • La medida agilizará el tránsito interprovincial y consolidará la transición hacia peajes 100% digitales en los corredores estratégicos del norte argentino.
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