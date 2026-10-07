Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
La concesionaria AUNOA tomó posesión de casi 600 kilómetros de traza nacional en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Durante los primeros días no se cobrará tarifa mientras se instala la tecnología digital.
Resumen para apurados
- AUNOA no cobrará peajes en casi 600 km de rutas del NOA durante los primeros días de concesión, mientras implementa el nuevo sistema de cobro electrónico.
- La concesionaria tomó posesión de trazas en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy para modernizar las estaciones y eliminar definitivamente el uso de efectivo.
- La medida agilizará el tránsito interprovincial y consolidará la transición hacia peajes 100% digitales en los corredores estratégicos del norte argentino.
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