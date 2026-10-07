Tras la intimación de la Justicia para que muestre sus números, la Asociación de Magistrados dice que no ocultará nada
El vicepresidente en ejercicio de la institución habló con LA GACETA y remarcó que entregarán todas las carpetas antes del plazo que expira este jueves y defendió la legalidad del plenario impugnado por la jueza Ana María Iácono.
Resumen para apurados
- La Asociación de Magistrados de Tucumán anunció que entregará sus balances a la Justicia antes del jueves, tras ser intimada por la impugnación de un plenario.
- La medida surge luego de que la jueza Ana María Iácono impugnara la asamblea; ante esto, la conducción de la entidad defendió la total legalidad del proceso.
- La presentación de la documentación contable buscará transparentar la gestión institucional y resolver la disputa judicial interna entre los magistrados tucumanos.
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