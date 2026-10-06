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Panorama Tucumano hace una pausa hoy y regresará la próxima semana

El ciclo conducido por Federico van Mameren no se emitirá este martes por la coincidencia horaria con la despedida de Lionel Messi.

Federico van Mameren.
Federico van Mameren.
Hace 2 Hs

Panorama Tucumano hará una pausa este martes y retomará su emisión habitual la próxima semana.

La decisión responde a la coincidencia del horario del programa con la despedida de Lionel Messi. Se trata de un momento especial para los argentinos y, por eso, la pausa permitirá disfrutar plenamente de la pasión deportiva y de la admiración por uno de los grandes ídolos de la historia del fútbol.

Lionel Messi. Lionel Messi.

La próxima semana, Panorama Tucumano volverá con su propuesta habitual de entrevistas y análisis sobre los principales temas de la actualidad de Tucumán y el país.

El programa es conducido por Federico van Mameren y forma parte de la propuesta de contenidos periodísticos de LA GACETA.

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Las distintas plataformas de LA GACETA acompañarán la jornada con la información y los contenidos periodísticos que surjan del acontecimiento, mientras que el ciclo conducido por Van Mameren se transmitirá el martes siguiente, como es habitual.

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